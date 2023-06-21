Инспекторы ГУСТ проверили содержание объектов отдыха у воды

С наступлением летнего сезона, отдых у воды набирает все большую популярность. Чтобы обезопасить отдых у воды жителям Подмосковья, инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области проверяют состояние и соответствие пляжей региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«За последние две недели наши инспекторы провели мониторинг 524 раза. В результате, коллеги зафиксировали 402 недочета в содержании пляжей и мест отдыха у воды. Основные замечания коснулись несвоевременного покоса травы и опиловки сухостойных деревьев. Кроме этого, ответственным организациям необходимо привести в надлежащее состояние элементы малых архитектурных форм: покрасить скамейки и урны», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.



Светлана Аипова отметила, что на данный момент уже устранено 374 выявленных дефекта.



Официальные пляжи и зоны отдыха у воды в Московской области нанесли на карту.



Ранее сообщалось, что спасатели напоминают о том, что купание в водоемах на несанкционированных пляжах может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать место официально разрешённым для купания. Подробнее об этом читайте в нашем материале.