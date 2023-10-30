Интересоваться искусством и не переедать: гороскоп для всех с 30 октября по 5 ноября

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Особые рекомендации для каждого знака зодиака
У Тельца возникнет желание навести порядок и чистоту. В любви он станет более требовательными. Но ему не следует слишком критиковать партнёра.
Близнецам надо быть решительными и целеустремлёнными, а проницательность подскажет им тонкости в деловых переговорах.
Рак задумается над будущим и перспективами во всех сферах жизни. Ему нужно проявить дальновидность и подсчитать бюджет.
Льву надо подавать себя в обществе загадочно и таинственно. Больше присматриваться и принимать заслуженные комплименты. Его обаяние и притягательность возрастут.
Деве лучше проявить индивидуальность её натуры и подчеркнуть свои достоинства. В любви благоприятно быть страстной.
Весам нежелательно тратить крупные суммы. Лучше отложить инвестиции.
Скорпион станет счастливее и увереннее в себе. Он почувствует прилив сил и энтузиазм.
Стрельцу поможет практичность и расчетливость. Хорошее время для того, чтобы начать копить деньги.
Козерог склонен быть более осмотрительным. Его лучшие качества, в том числе серьёзность и надёжность, оценят по достоинству.
Водолею его способность генерировать оригинальные идеи и его фантазии помогут творчески раскрыть свой потенциал и решить сложные задачи.
Рыбы осуществят своё желание. Им благоприятно себе угождать и себя радовать.
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