Interia: Евросоюз столкнулся с массовой депрессии

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В настоящее время Европа столкнулась с новой «эпидемией» — депрессией населения на фоне украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Interia.
«Депрессия и тревога становятся «эпидемией» в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — говорится в публикации.
Согласно данным Польского института экономики, в ЕС 62 % респондентов оценили своё психическое здоровье негативно из-за влияния конфликта на территории Украины.
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