Interia: Поляки из-за роста цен стали массово воровать мясо в магазинах

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Рост потребительских цен в Польше привёл к увеличению количества магазинных краж. Об этом сообщает Interia.
В публикации отмечается, что раньше из магазинов в основном воровали алкоголь и косметику, однако сейчас воришек стали интересовать мясо и другие продукты питания.
Польским продавцм приходиться принимать дополнительные меры, чтобы сократить кражи дешёвых продуктов. Розничные магазины устанавливают защитные устройства, «противоугонные» этикетки и ловушки для воров с использованием системы мониторинга.
Согласно данным правоохранительных органов, в первом полугодии 2023 года рост преступлений, связанных с кражами в магазинах, составил 40%, а правонарушений — 22%. Отмечается, что задержать с поличным удаётся только десятую часть воров.
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Польским продавцм приходиться принимать дополнительные меры, чтобы сократить кражи дешёвых продуктов. Розничные магазины устанавливают защитные устройства, «противоугонные» этикетки и ловушки для воров с использованием системы мониторинга.
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Диана Аванесян