Интернет-эксперт Букштейн назвал способ сэкономить деньги при повышении тарифов на мобильную связь

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В 2023 году Цены на услуги мобильной связи могут вырасти на 15%
Правительство РФ может разрешить рост тарифов мобильных операторов на 5% выше инфляции пишут СМИ. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, поскольку операторы влезли в долги, чтобы сохранить качество связи на прежнем уровне.
Шеф-редактор интернет- портала «мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал «Радио 1», что цены на услуги связи с учетом зафиксированного уровня роста к инфляции могут вырасти на 12–15% по году, а то и до 20%. Однако есть способ немного сэкономить на звонках.
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Шеф-редактор интернет- портала «мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал «Радио 1», что цены на услуги связи с учетом зафиксированного уровня роста к инфляции могут вырасти на 12–15% по году, а то и до 20%. Однако есть способ немного сэкономить на звонках.
«Не будем забывать, что есть бесплатные мессенджеры. Я думаю, что большинство абонентов этим пользуются, кроме тех, кто на большом объеме, на безлимите, кроме корпораций. Мы же все звоним друг другу по бесплатным мессенджерам. Будем пользоваться этим и дальше», — сказал Леонтий Букштейн.Эксперт предположил, что операторы не будут повышать цены резко. По его мнению, компаниям важно удерживать абонентов.
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Екатерина Шмакова