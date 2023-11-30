Интернет-омбудсмен Мариничев отметил риск техногенного рабовладельческого строя

Фото: istockphoto.com/demaerre
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может способствовать созданию техногенного рабовладельческого строя.
Специалист высказал мнение о том, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить людей.
Он отметил важность вопроса о том, сколько времени искусственный интеллект не сможет осознавать себя как личность, и что будет, когда он начнёт это делать. По мнению спикера, скорее всего, в дальнейшем ИИ придётся воспитывать, как ребёнка, и здесь важно, кто именно будет это делать.
Читайте также:
Герман Клименко озвучил единственный минус ИИ
Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества
Путин заявил, что западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры
«Одно дело, когда ИИ находится за экраном монитора и отвечает на наши вопросы, другое — когда вокруг нас появятся человекоподобные роботы с тем же ИИ внутри. Китай уже заявил о намерениях взять пальму первенства в этом вопросе и наладить их производство. Всё это приведёт к тому, что наше общество превратится из демократического в техногенный рабовладельческий строй, в котором люди будут помыкать искусственным интеллектом», — поделился своими мыслями в беседе с Общественной Службой Новостей Мариничев.
Читайте также:
Герман Клименко озвучил единственный минус ИИ
Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества
Путин заявил, что западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры
Мелисса Тимофеева