Интернет-пользователи назвали лучший способ научиться грамотности

Фото: фотобанк Московской области
Кроме того, 19% уверены, что научиться грамотности можно, общаясь с образованными людьми, а 7% считают, что для этого достаточно знать основные правила русского языка.
«80% уверены, что надо читать больше профессиональных и экспертных текстов, 14% — писать самим. При этом 4% периодически проходят тестирования, диктанты и советуют это делать другим, а по 1% считают, что в этом помогут тематические курсы или чтение специализированных блогов», — приводит RT текст результатов исследования.
Отмечается, что опрос проходил с 25 мая по 1 июня, в нём приняли участие 92 606 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет.
Сегодня, 6 июня, в день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина во всём мире отмечается День русского языка.
Ранее американский миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс перечислил книги, которые необходимо прочесть за лето. К ним он отнёс «Завтра, и завтра, и завтра» Габриэль Зевин и «Рождённый в темноте» Говарда Френча.