«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea

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Туроператоры сейчас предлагают несколько вариантов путешественникам, среди которых возврат денег за билеты, передача средств на путевки по другим направлениям или перелет с помощью других авиакомпаний. Клиенты могут выбрать вариант и сообщить турагенту или туроператору по телефону, который можно найти на официальном сайте, где приобретались путевки.
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