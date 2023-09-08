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«Интурист»: 480 россиян не могут вылететь из Египта после отмены рейсов Red Sea

08 сентября 2023, 17:07
Фото: istock / Bogdan Khmelnytskyi

Фото: istock / Bogdan Khmelnytskyi

Сегодня, 8 сентябре, в аэропорту Шарм-Эш-Шейх находится 180 туристов, которые не смогли вернуться домой. По предварительным данным, всего в Турции находится 480 человек с билетами авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом сообщает туристическая компания «Интурист».

Напомним, что Red Sea Airlines объявили об остановке полетов до 17 сентября включительно. Рейсы отменены по причине производственной необходимости.

Туроператоры сейчас предлагают несколько вариантов путешественникам, среди которых возврат денег за билеты, передача средств на путевки по другим направлениям или перелет с помощью других авиакомпаний. Клиенты могут выбрать вариант и сообщить турагенту или туроператору по телефону, который можно найти на официальном сайте, где приобретались путевки.

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Воробьёв: трасса М-12 проходит через шесть муниципалитетов Подмосковья
08 сентября 2023, 18:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

77 км федеральной трассы М-12 проходит в Подмосковье через шесть городских округов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время запуска президентом Владимиром Путиным движения по всему подмосковному участку трассы.
В сентябре прошлого года был открыт первый пусковой комплекс – 22 км от ЦКАД до пересечения с А-108 «Московское большое кольцо». Его сдали досрочно, с опережением почти на два года. Дорога помогла вывести транзит из Павловского Посада и Орехово-Зуево, снизить нагрузку на вылетные магистрали М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе.
 
8 сентября глава государства дал старт движению по остальным 55 км – от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем. Их также построили с опережением графика – на 10 месяцев. Теперь из Орехово-Зуева до МКАД, например, можно будет доехать всего за час, а не за три, как раньше.
«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяжённостью более 300 км. Хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность – за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы «Восток». Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляетесь на «отлично», – сказал Путин.
В церемонии запуска дорог приняли участие Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Виталий Савельев, зампред правительства Марат Хуснуллин и глава правления Автодора Вячеслав Петушенко.
 
О работе трассы М-12 Воробьёв доложил президенту по видеосвязи с одного из участков трассы в городе Люберцы. 
«Вы поддерживаете развитие Московского транспортного узла. 77 км дороги, на которой мы находимся, проходят по Подмосковью. Она пересекает шесть очень важных густонаселенных территорий – Балашиху, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь, Богородский городской округ, Орехово-Зуево. Для нас это новый виток и развития экономики, и, конечно, качества жизни. Человек будет меньше тратить времени на то, чтобы добраться из одного пункта в другой. Такие проекты позволяют нам делать на старых федеральных трассах выделенные полосы для общественного транспорта. Это также облегчает передвижение в городах», - заявил Воробьёв
Он добавил, что к трассе М-12 примыкает большая концессионная дорога, которую планируется запустить в рабочем режиме к концу следующего года. Это Южно-Лыткаринская трасса. 
 
М-12 построена в обход городов, поэтому транспортная ситуация улучшится более чем для 2 млн жителей Подмосковья. Рассматривается возможность запустить по трассе маршруты общественного транспорта. На Горьковском шоссе будут сделаны выделенные полосы. Пассажиры смогут экономить в пути 10-15 минут, а перевозчики чётко соблюдать расписание.
 
Строительство М-12 – президентский проект. Он стартовал в 2020 году. К концу этого года трасса соединит Москву и Казань. После этого дорогу продолжат до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России. 
 
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#москва
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В округе Чехов построят склад для сдачи в аренду Wildberries
08 сентября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового склада для сдачи в аренду Wildberries в районе деревни Венюково городского округа Чехов.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство склада. Объект планируют построить за 4 месяца, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Общая площадь составит почти 1,5 тысячи кв. метров, в проект инвестируют 60 млн рублей. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступает ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Строительство таких объектов важны как для небольшого предпринимателя или самозанятого человека, так и для серьезных компаний, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года
08 сентября 2023, 17:43

Фото: istock / Denis Vostrikov

Социальный фонд России напомнил о повышении пенсионного возраста в 2024 году. Так, женщины смогут уходить на заслуженный отдых с 58 лет, а мужчины в 63 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. Так, в 2024 мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года смогут выйти на пенсию.
Пенсионная реформа будет идти поэтапно до 2028 года, тогда итого пенсионный возраст увеличится на 5 лет. 

«У нас женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идет переходный период от старого пенсионного возраста, когда на заслуженный отдых женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 женщины выходили в 56,5 лет, а мужчины — 61,5. Соответственно, пенсионный возраст у женщин в 2024 году наступает в 58 лет, а у мужчин в 63 соответственно. К 2028 году мы выровняемся», — рассказала Бессараб.

Для получения пенсии нужно соблюсти некоторые условия. Так, для получения социальных выплат в 2024 необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 накопленных пенсионных балла. Если условия не соблюдены, нужно будет ждать 2029 года.

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#пенсии
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#мужчины
#фонд
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Сборная Московской области заняла 2 место на Всероссийском Чемпионате
08 сентября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области

В Республике Дагестан завершился XVI Всероссийский Чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

В XVI Всероссийском Чемпионате принимали участие 8 команд, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Соревнования длились в течение 4 дней. Участники показали в рамках состязаний уровень своей теоретической подготовки, знание нормативно-правовой базы, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, навыки управления маломерными судами.

По итогам чемпионата команда Подмосковья заняла второе место.

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#парк
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#движение
#мчс
#соревнования
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В Подмосковье за август поставлено на кадастровый учёт 20 многоквартирных домов
08 сентября 2023, 17:20

Фото: istockphoto / Aguus

В подмосковном регионе продолжают расти темпы строительства нового жилья. Государственный кадастровый учёт в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона.

В августе на кадастровый учёт поставили 20 жилых домов в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципалитетом-лидером по постановке многоквартирных домов на кадастр в августе стал Ленинский городской округ, где зарегистрировали 8 жилых домов на 1 024 квартиры.

В Одинцовском городском округе поставлено на государственный кадастровый учёт 3 многоквартирных дома на 1034 квартиры, также как и округе Пушкинский — 3 МКД на 734 квартиры и другие.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определённо радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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#дома
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Воробьёв и Собянин объявили о планах благоустроить Парк Дружбы к лету 2025 года
08 сентября 2023, 17:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Парк Дружбы у озера Чёрное благоустроят летом 2025 года. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Общей рекреационной зоной, расположенной на границе подмосковного городского округа Люберцы и столичного микрорайоне Некрасовка смогут пользоваться и москвичи, и жители области.
«Новый парк мы символически назвали Парк Дружбы. Он соединит два больших микрорайона. В одном из них, в Москве, уже сегодня живут около 100 тыс человек, а у нас в Люберцах – порядка 60 тыс. Эта территория нуждалась в особой заботе, и нас просили об этом жители. Через полтора года она будет выглядеть совсем по-другому. Это и удобное сообщение, и место, где жители смогут отдохнуть с детьми и с друзьями. Важно, чтобы всё было безопасно. Я думаю, мы справимся», – сказал Воробьёв
Он поблагодарил Собянина за то, что Москве и Подмосковью легко удаётся совместно реализовывать важные проекты.
«У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений. Это и транспортная программа, и инженерная, экология, и социальное направление. Конечно, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город – это живая ткань. Есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать. Мы договорились с Андреем Юрьевичем о совместном проекте благоустройства Чёрного озера. Над ним пройдёт пешеходный мост, по которому можно будет гулять», – поделился планами Собянин. 
В рамках проекта будет благоустроено более 40 га. Планируется расчистить акваторию озера, построить мост Дружбы между южным и северным берегами. Там появятся круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов, лодочная станция, детские, спортивные и смотровые площадки, зоны отдыха, места для рыбалки. В парке создадут освещение.  
 
К реализации проекта приступят в мае следующего года. Сейчас идёт работа по передаче земельных участков под благоустройство. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#мэр
#сергей собянин
#московская область
#подмосковье
#москва
#парк
#благоустройство
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В ОП Подмосковья рассказали об особенностях работы наблюдателей на выборах
08 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Общественный наблюдатель получает возможность проследить весь процесс выборов от начала и до конца, это вызывает доверие, однако он должен действовать в рамках своих полномочий. Об этом рассказала в интервью «Радио 1» первый зампред Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты РФ, лидер движения молодых политических экологов региона «Местные» Татьяна Дмитриева.
Всего в выборах губернатора Московской области принимает участие около 20 тысяч наблюдателей, половина из них прошли соответствующее обучение в Общественной палате Подмосковья.

«Наблюдатель, который закреплен за избирательным участком осуществляет работу, основываясь на нормативно-правовых актах. Перед началом голосования он должен обязательно обратить внимание на то, что урна пустая. Избирательная комиссия следит за четким соблюдением правил. При этом основными участниками организационного процесса являются люди, которые сидят на избирательных участках. В случае каких-либо непонятных ситуаций наблюдатель должен в первую очередь обращаться к председателю для разбора ситуации», - рассказала Дмитриева.

По ее словам, на прошлых выборах в 2018 году независимыми наблюдателями становились люди, которые не доверяли этому процессу и считали его недостаточно прозрачным. Однако, когда человек получает возможность проследить все от начала и до конца, это вызывает доверие, отметила член Общественной палаты РФ.

Она подчеркнула, что общественный наблюдатель не должен иметь партийную принадлежность. По словам Дмитриевой, это имеет принципиальную важность. Также он должен быть стрессоустойчивым. 

«Когда человек проявляет чрезмерную усердность, он может мешать всему процессу голосования. Бывали случаи, когда при каких-то провокационных действиях наблюдатель срывался с места, хватал телефон и начинал снимать, а в кадр попадали люди с персональными данными, лицами. Этого делать нельзя. Человек должен осуществлять эту деятельность в рамках своих полномочий и компетенций», - объяснила собеседница «Радио 1».

Дмитриева также объяснила, что камера видеонаблюдения должна быть направлена четко на урну для голосования без препятствий и помех. Представитель видеоконтроля должен иметь возможность видеть все, что происходит рядом с ней. Она должна всегда находиться в кадре, даже тогда, когда к ней никто не подходит. Если же урну в кадре не видно, то могут появиться какие-то подозрения, заключила первый зампред Общественной палаты Подмосковья.

Напомним, жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. Завершится оно 10 сентября в 20:00.

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#обучение
#человек
#комиссия
#люди
#рф
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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в эти выходные
08 сентября 2023, 16:40

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что 7 сентября на землях лесного фонда Московской области произошёл один пожар в Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес». По данным, загорелся лес на площади 0,05 га.

7 сентября на землях лесного фонда Московской области произошёл один пожар. В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес» загорелся лес на площади 0.05 га. Пожар был потушен за два часа. Было задействовано 4 единицы техники, 7 человек.

В пятницу, 8 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — II класс пожарной опасности.


В субботу, 9 сентября на всей территории подмосковного региона передают III класс пожарной опасности.

В воскресенье, 10 сентября на большей части территории региона прогнозируют III класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 «квадратов».

Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября.

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево».
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#человек
#мособллес
#возгорание
#акции
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«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе М-12
«Автодор»: проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса будет стоить 2,8 тысячи рублей
08 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев сообщил, что стоимость проезда по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей — 2,8 тысячи рублей без учета скидки по транспондеру, для грузовых машин составит 6 тысяч рублей.
Макиев подчеркнул, что на данный момент на участке от Москвы до Арзамаса действуют 4 многофункциональные зоны сервиса, которые позволяют не только заправиться, но и поесть. В некоторых зонах можно принять душ и постирать белье. 

Напомним, президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. С 2022 года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.

Автодорога разгрузит сети дорог Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, а также отведет огромный поток грузового транспорта от Покрова и Владимирской области и соединит Муром и Владимир.

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