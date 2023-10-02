Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей

Фото: iStock/Mikhail Strogalev
За 20 лет своей деятельности Российские железные дороги (РЖД) инвестировали 9,3 триллиона рублей.
РЖД были созданы 1 октября 2003 года, и в текущем году компания отмечает свой 20-летний юбилей. Глава РЖД отметил, что в последние годы они достигли значительного роста в инвестициях и приобретении железнодорожной техники.
Читайте также:
МЦД соединят Москву с другими городами России
100-ую региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД отремонтировали в Подмосковье
В Калужской области останавливали поезд Москва – Анапа из-за поджога релейного шкафа
Артем Кузьмин