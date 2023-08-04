Инвестор Аверс заявила об убыточности долгосрочной сдачи в аренду недвижимости

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«По закону поднять резко арендную плату нельзя, при долгосрочной аренде цена зафиксирована в договоре. При изменении рыночной ситуации, цены могут пойти вверх, но по условиям договора вы не сможете поднять цену, и какой-то период будете сдавать квартиру в убыток от возможного дохода. Но, с другой стороны, это выгодно и страхует арендаторов», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Аверс.
Кроме того, при долгосрочной сдаче квартиры её невозможно быстро продать без согласия арендатора. По словам Аверс, в настоящее время выгоднее заключать договоры аренды сроком на полгода.
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