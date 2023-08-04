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Инвестор Аверс заявила об убыточности долгосрочной сдачи в аренду недвижимости

04 августа 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/Davizro

Эксперт по недвижимости, инвестор Ксения Аверс заявила, что сейчас крайне невыгодно сдавать в аренду жильё на долгий срок, поскольку цены на рынке недвижимости быстро растут, а повысить квартплату арендатору при долгосрочном контракте нельзя.
«По закону поднять резко арендную плату нельзя, при долгосрочной аренде цена зафиксирована в договоре. При изменении рыночной ситуации, цены могут пойти вверх, но по условиям договора вы не сможете поднять цену, и какой-то период будете сдавать квартиру в убыток от возможного дохода. Но, с другой стороны, это выгодно и страхует арендаторов», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Аверс.

Кроме того, при долгосрочной сдаче квартиры её невозможно быстро продать без согласия арендатора. По словам Аверс, в настоящее время выгоднее заключать договоры аренды сроком на полгода.


При этом, для арендодателей сейчас хорошее время для заключения долгосрочных договоров по съёму жилья.

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Более 80 тыс детей уже отдохнули в подмосковных лагерях
04 августа 2023, 18:00

Фото: Минсоцразвития МО

В подмосковных оздоровительных лагерях с начала лета уже отдохнули более 80 тыс детей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Сейчас на летних сменах находятся ещё 20 тыс ребят. Для наших юных жителей работают 105 загородных и шесть палаточных лагерей», – отметила министр. 
 В министерстве добавили, что скучать детям не приходится. В лагерях организованы творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы и многое другое.
 
Найти подходящий вариант отдыха для ребёнка можно на портале

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#московская область
#подмосковье
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В Ярославской области ввели особый противопожарный режим
04 августа 2023, 17:59

Фото: iStock/Олег Копьёв

По указу губернатора Михаила Евраева в Ярославской области на 21 день вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Регионом было закуплено 40 новых камер и установлено 53 устройства с системой мониторинга «Лесоохранитель», чтобы круглосуточно отслеживать состояние лесных массивов.

Во время действия данного режима гражданам запрещено посещать леса, проводить работы, которые могут привести к возгоранию, разводить костры, сжигать мусор, траву.

По данным МЧС, при нарушении введённого режима, последует штраф от 2 до 4 тысяч рублей для физлиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

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#ярославское направление
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Путин подписал закон о возобновлении практики вручения серебряных медалей в школах
04 августа 2023, 17:41

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2023-2024 учебного года выпускники школ вновь будут получать серебряные медали. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медали «За особые успехи в учении» II степени получат выпускники, у которых в аттестате всего две оценки «хорошо» и остальные «отлично».

Награждение школьников серебряными медалями прекратилось в 2014 году. И, в течение нескольких лет, награждались только круглые отличники.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно-полезному труду.

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#медаль
#выпускники
#школа
#владимир путин
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Латвия разошлет россиянам письма с просьбой покинуть страну
МВД Латвии попросит покинуть страну россиян, не сдавших языковой экзамен
04 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Проживающие в Латвии россияне получат письма с просьбой покинуть страну, пишет Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.
Глава Комиссии Сейма (парламента Латвии) по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака заявил, что ведомство разошлет письма тем гражданам РФ, которые имеют вид на жительство в Латвии, однако, так и не сдали языковой экзамен.  

«Это люди, которые не изъявили никакого желания — ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство. Если смотреть на закон, который сейчас есть, то власти просто должны потребовать покинуть страну в течение трех месяцев», - прокомментировал ситуацию Лидака.  

При этом, он отметил, что «устраивать охоту» на россиян и депортировать их Латвия не собирается.  

Отметим, что сейчас в Латвии проживает порядка шести тысяч граждан РФ.

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#мвд
#латвия
#россияне
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Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к труду
04 августа 2023, 17:18

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому школьников будут привлекать к общественно-полезному труду. Также выпускники смогут получать серебряные медали.
Таким образом, теперь в обязанности школьников войдет их участие в общественно полезной трудовой деятельности. Уточняется, что привлекаться к труду учащиеся будут исходя из возраста и психофизических особенностей.

Кроме того, глава государства подписал ещё один закон, касающийся школьников. Теперь выпускники будут получать серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени. Таким образом, вместе с золотыми медалями, которые выдаются круглым отличникам, будут вручаться и серебряные. Их получат те, кто закончил школу не более чем с двумя  «четверками».

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#медали
#закон
#выпускники
#путин
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Страдающим от агрессивных ос жителям Подмосковья посоветовали потерпеть до конца сентября
04 августа 2023, 17:15

Фото: Istockphoto / Josh Forwood

Жители Подмосковья жалуются на нашествие агрессивных и навязчивых ос, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Однако там отметили, что повышение агрессивности ос в августе и начале сентября – явление для региона объяснимое.
«В конце лета эти насекомые завершают постройку гнёзд. В этом году фактором дополнительного раздражения для насекомых стал прохладный и дождливый июль, лишивший ос привычного питания», – пояснил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
По его словам, популяция этих насекомых в августе самая большая. В последнем летнем месяце они выводят потомство, которое защищают, поэтому активность и агрессия в конце лета у ос самые высокие. Специалисты советуют потерпеть до конца сентября. 
 
Не стоит паниковать, бить ос, размахивать руками, отгоняя их. Эти насекомые атакуют, только почувствовав угрозу своему гнезду, отметили в ведомстве. Однако там предупредили, что укусы далеко не безобидны, а их яд даже может вызвать летальный исход. 
 
При укусе осы специалисты советуют удалить жало, место укуса обработать антисептиком, наложить повязку и приложить лёд или холодный компресс. Необходимо принять антигистаминные препараты, которые предотвратят развитие аллергии, и пить побольше жидкости. Если становится хуже, надо немедленно обратиться к врачу.

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#насекомые
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#московская область
#подмосковье
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В Центральном парке Одинцово открылась лодочная станция
04 августа 2023, 17:14

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Любители водных прогулок могут взять в аренду лодку или катамаран по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные дни с 11:00 до 22:00.

Площадь лодочной станции достигает 250 кв. метров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.


На настиле из лиственницы расположилась зона отдыха с шезлонгами, пуфами и зонтами. С середины августа на террасе откроется кафе, где можно будет комфортно провести время за чашечкой кофе.

На лодочной станции будут работать квалифицированные спасатели. В зимний сезон лодочная станция будет переоборудована в каток.

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Спасатели «Мособлпожспас» просят не терять бдительность на воде
04 августа 2023, 16:55

Фото: пресс-служба ГКУ МО

В Подмосковье жара запоздала. В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, температура атмосферного воздуха достигнет +30 градусов, в связи с чем жители захотят провести это время вблизи рек и озер региона.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят патрулирование пляжей и места отдыха вблизи воды и напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде и напоминают о необходимости соблюдения основных правил, которые обеспечат комфортный отдых на водоемах, а в некоторых случаях сохранят здоровье и жизнь.

«Важно помнить о том, что на суше жарко, а в воде все-таки холодно, ведь за прохладное лето водоемы не успели достаточно прогреться. При заходе в воду человек начинает ощущать резкий перепад температур, что может негативно отразиться на состоянии его организма — привести к спазму сосудов и другим нежелательным реакциям. Молодой здоровый организм, скорее всего, легко справится с таким эффектом, а вот люди в возрасте и страдающие хроническими заболеваниями могут сильно пострадать. Так что отправляясь плавать, нужно быть уверенным в своем самочувствии», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Андрей Калгин. 

Начальник управления подчеркнул, что для купания взрослым важно уметь хорошо плавать, а детей не отпускать в воду одних.

На территории Подмосковья расположено большое количество водных объектов, на которых есть пляжи, где дежурят спасатели и медики, а дно водоемов очищено от водных растений, коряг, камней, стекла.

В местах, отведенных для купания, нет водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, границы плавания обозначены буйками. Однако существуют и стихийные пляжи, которые стали традиционными, хотя на территории установлены таблички, запрещающие купание.

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#регион
#люди
#подмосковье
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ФОМ: Более половины россиян считают свой достаток средним
04 августа 2023, 16:48

Фото: istockphoto/SARINYAPINNGAM

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел среди россиян социологический опрос с целью выяснить, как жители страны оценивают свое материальное положение. Из результатов исследования выяснилось, что 55% респондентов считают свой достаток средним.
Опрос проводился ФОМ в середине июля нынешнего года. В нем приняли участие 1 500 совершеннолетних россиян из 104-х городов и сел в 53-х регионах страны.
Чуть менее четверти опрошенных, точнее, 23% ответили, что расценивают свое материальное положение как «хорошее». «Плохим» его считают 19% граждан. Только 2% затруднились ответить на вопрос об уровне своего материального достатка, что говорит о способности большинства людей давать оценку своей жизни.

Об улучшении своего благосостояния за последние 2-3 месяца сообщили 11% опрошенных, а об ухудшении — около 19%. Почти 70% респондентов не заметили никаких изменений в уровне жизни ни в лучшую, ни в худшую сторону.

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#страны
#россия
#жизнь
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