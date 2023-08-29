Инвесторы построили в Московской области 19 новых социальных объектов

Строительство дошкольных образовательных учреждений активно ведётся в рамках государственных программ и за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках развития инфраструктуры жилых комплексов.

В 2023 году за счёт средств инвесторов-застройщиков было построено 19 важных социальных объектов на территории 9 округов Подмосковья: 7 школ для 7 тысяч учеников и 12 детских садов для 3,3 тысяч малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Все образовательные учреждения готовы к открытию 1 сентября.





Самую большую внебюджетную школу на 1500 мест построили в ЖК «Ильинские луга» городского округа Красногорск. А самый большой детский сад для 360 малышей возвели в ЖК «Люберцы» в одноименном городском округе.

Читайте также:

К 1 сентября в Подмосковье откроют ещё 12 инвестиционных детсадов.

Самая большая школа Подмосковья получила заключение о соответствии от Главгосстройнадзора.