Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введенные в отношении него санкции Канады, заявил, что ему все равно.
По его словам, канадской стороне нечем заняться, кроме как сводить счеты с людьми, имеющими отношение к творчеству. Об этом российский продюсер сообщил изданию RT.
Он также добавил, что таким образом, в западных странах проявляется «демократия», при которой не может быть запрещено кому-то покидать страну или въезжать в нее.
Напомним, Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов и должностных лиц государства. В список рестрикций также вошли платежные системы и российские сотовые операторы.
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«Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Им ничего не остается делать, как сводить», – заявил Пригожин.
Напомним, Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов и должностных лиц государства. В список рестрикций также вошли платежные системы и российские сотовые операторы.
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Анастасия Крестьянова