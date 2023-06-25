Иосиф Пригожин высказался насчет мемов с его участием

Фото: Фотобанк Московской области
«Без юмора жить невозможно. Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно и бесповоротно. Наверное, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились все… Это какая-то наша национальная особенность, когда плохо, люди часто выплескивают вот такую энергию в виде шуток», - прокомментировал ситуацию Пригожин.
Он также подчеркнул, что очень хочет избавиться от созвучности с главой ЧВК. Пригожин удивлен тому, что некоторые пользователи интернета до сих пор не разобрались, что предприниматель Пригожин и продюсер Пригожин – это два разных человека.
Ранее «Радио 1» сообщало, что известная российская блогерша Елена Блиновская возместила более 30 миллионов неуплаченных налогов. «Будет стараться продолжать возвращать средства», - добавил ее адвокат.