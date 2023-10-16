iPad избавили от «эффекта желе»: новая презентация Apple состоится на этой неделе

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Новый iPad 2023
Apple намерена представить новые планшеты 17 октября. Об этом сообщил портал Supercharged. Новые устройства iPad mini, iPad Air и iPad 11-го поколения планируют продемонстрировать пользователям новым способом. Вместо традиционной презентации состоится пресс-релиз, по результатам которого, анонсы планшетов будут размещены на сайте компании.
Планшеты «Эпл» 2023: когда выйдут
Дата выхода устройства в России может несколько сместится из-за введенных санкций. После того, как iPad будут представлены публике, продажи начнутся на следующий день. Ожидается, что через месяц после старта мировых продаж, пользователи из России смогут приобрести девайс.
iPad 2023: характеристики
По мнению специалистов, ожидать кардинальных изменений в планшетах не стоит. Дизайн «айпадов» будет прежним и визуально устройство не изменится. Улучшения коснутся внутренних частей девайса, что положительно скажется на его производительности. Новый iPad Air может получить чип Apple M2, а iPad mini и iPad 11 — Apple A16. Однако какие именно изменения получит «айпад» 11, не сообщается.
Цена iPad 11 в России
По прогнозам специалистов, цена на новое устройство останется на уровне прошлогодней модели. Устройства Apple дорожают, если техника получает обновления и серьезные изменения. В случае простого улучшения производительности рассчитывать на резкое изменение в цене не стоит. Примерная стоимость «айпада» 11-го поколения в 2023 году составит 449 долларов.
Презентация Apple: какие новые продукты покажут
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