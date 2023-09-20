Ипотеку на упрощённых условиях оформили уже около 500 подмосковных ИТ-специалистов

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Ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов составляет 5%. Программа работает с мая прошлого года. Чтобы ею воспользоваться, нужно работать в аккредитованной компании, иметь российское гражданство и быть не старше 50 лет.
С сентября требования к размеру зарплаты не предъявляются к сотрудникам в возрасте до 35 лет.
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