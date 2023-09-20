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Ипотеку на упрощённых условиях оформили уже около 500 подмосковных ИТ-специалистов

20 сентября 2023, 18:04
Фото: Минжилполитики МО

Фото: Минжилполитики МО

Около 500 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья оформили льготную ипотеку на новых условиях с начала сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Льготную ипотеку они могут оформить с сентября этого года. Уже одобрено почти 500 заявок на кредиты на 1,8 млрд рублей. А всего за время действия льготной ипотеки её оформили более 5 тыс сотрудников высокотехнологичных компаний региона.

Ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов составляет 5%. Программа работает с мая прошлого года. Чтобы ею воспользоваться, нужно работать в аккредитованной компании, иметь российское гражданство и быть не старше 50 лет.


Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс - для остальных городов и муниципалитетах.

С сентября требования к размеру зарплаты не предъявляются к сотрудникам в возрасте до 35 лет.

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#ипотека
#надежда куртяник
#льготная ипотека
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье построили первый тематический плейхаб
20 сентября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Первый на территории Московской области тематический плейхаб построили в «Мытищи Парке».

В жилом комплексе «Мытищи Парк» построили игровое пространство площадью более 0,5 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Тематический плейхаб спроектирован в концепции «Стрела»: его расположили вдоль главного бульвара жилого комплекса, а центральным элементом пространства стал детский трек. Главной фигурой игрового пространства стала канатная башня с горкой-трубой, рядом с которой расположится необычный батут, изготовленный по индивидуальному проекту. 


Девелопером проекта стала Группа компаний «Самолет». 

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#самолет
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#мытищи
#правительство
#физтех
#отель
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Серебряные Пруды вошли в число самых безопасных для детей подмосковных муниципалитетов
20 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Городской округ Серебряные Пруды вошёл в число самых безопасных для детей муниципалитетов Московской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она привела статистику детского травматизма в регионе минувшим летом.
Число происшествий с детьми в регионе в летний период сократилось на 35% по сравнению с 2022 годом. На 27% стало меньше погибших детей. Положительную динамику демонстрируют практически все показатели. Так, количество ДТП с детьми-пешеходами сократилось почти на 44%, погибших несовершеннолетних не было. 
 
В происшествиях, связанных с пожарами и газом, пострадали на 40% меньше детей, чем год назад. На 34% стало меньше случаев выпадения детей из окон,
сообщила Мишонова.
 
В то же время при общем снижении числа пострадавших на воде возросло число погибших. В этом году зафиксировано 22 трагических случая. На железных дорогах пострадали шесть детей, восемь погибли.

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#ксения мишонова
#дети
#серебряные пруды
#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя
20 сентября 2023, 17:07

Фото: iStock/everydayplus

Главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с Общественной службой новостей законопроект, который предлагает внести поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств.
В конце этого месяца в Госдуме рассмотрят законопроект, который предлагает внести поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств. Согласно этому законопроекту, произойдет отмена обязанности для водителей машин предъявлять полис ОСАГО при постановке автомобиля на учет, а также разрешение регистрации транспортного средства, которое объявлено в международный розыск через Интерпол.

По мнению Кадакова, такой законопроект может усложнить жизнь автомобилистов. Кадаков утверждает, что плюс заключается в том, что снять машину с учета в некоторых ситуациях будет проще, однако есть и нюансы. Эксперт посчитал договор купли-продажи, которые можно будет заключать через «Госуслуги», экзотическим способом, ведь обычно такие документы заключают в письменной форме.

«Наличие страховки никак не связано и не должно быть связано с регистрацией автотранспорта. Потому что регистрацией автотранспорта занимается собственник. У вас может и прав не быть. У вас может быть несколько автомобилей в собственности – хоть 10 – а прав у вас нет. Зачем вам полис ОСАГО? Не понятно», — цитирует Кадакова Общественная служба новостей.

Кадаков заключил, что система ОСАГО в целом требует перестроения.

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#поправки
#служба
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В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp в России
Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp
20 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/Adam Yee

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал информацию о возможной блокировке сервисов YouTube и WhatsApp в России. Он сообщил, что вопрос об этом в настоящее время не стоит. Об этом глава ведомства сообщил в кулуарах Kazan Digital Week.
Прежде, информация о возможном отключении сервисов неоднократно появлялась в сети. Обсуждение было вызвано сообщениями ведомства о том, что YouTube не выполняет требования российского законодательства. 
 
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что блокировка платформы произойдет в том случае, если сервис продолжит размещать материалы, в которых содержится информация, направленная на взращивание враждебного отношения к России и иная агрессивная информация, противоречащая российскому законодательству.

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#youtube
#информация
#минцифры
#рф
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Сослуживец назвал погибшего сотрудника Мособлпожспаса из Балашихи настоящим профессионалом
20 сентября 2023, 16:58

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Спасатель 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков погиб в результате проведения спасательной операции по поиску людей в облаках дома, пострадавшего от взрыва газа в Балашихе.

«Олег — спасатель с большой буквы. Лично с ним принимал участие в ликвидации многих ЧС. Отличный человек, коллега, профессионал своего дела. Очень жаль, что его больше нет с нами», — рассказал бывший коллега погибшего спасателя Роман Урсов.

Спасатель Олег Калмыков погиб в результате повторного обрушения перекрытий дома, в этот же момент погиб его коллега из Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев, ещё 4 спасателя пострадали, их направили на лечение в медицинские организации.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#специалисты
#дома
#взрыв газа
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Подмосковный стадион «Арена Химки» отметил 15-летний юбилей
20 сентября 2023, 16:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников, спортсменов и жителей города с 15-летним юбилеем стадиона «Арена Химки», который является важнейшим спортивным объектом города.
Стадион «Арена Химки» — крупнейшая арена, где проходят футбольные матчи от городского до международного масштаба, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Стадион может вместить на своих трибунах до 15 тысяч болельщиков.
«Комплекс «Арена Химки» возведен на историческом месте. Ещё в 1963 году Химкинский Городской Совет принял решение о строительстве на берегу Канала имени Москвы небольшого стадиона на 5000 мест — именно там был открыт предшественник «Арены» стадион «Новатор», — рассказал глава округа Дмитрий Волошин. 
Существующую сегодня «Арену Химки» начали строить в 2005 году, а первый матч между футбольными командами «Химки» — «Сатурн» и принято считать датой рождения нового стадиона. 

На стадионе «Арена Химки» проходили матчи отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, на поле выходили такие команды как «Бавария» и «Манчестер Сити».

В ходе Чемпионата мира по футболу 2018 «Арена Химки» служила тренировочной площадкой для сборной команды Перу. 

На сегодняшний день в структуру «Арены Химки» входят стадионы «Родина» и «Новые Химки», баскетбольный центр «Химки», спортивные комплексы «Родина» и «Юность», который в октябре откроют после масштабной реконструкции.

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Жильцы разрушенного дома в Балашихе получат денежные компенсации
20 сентября 2023, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов заявил, что жильцы разрушенного при взрыве бытового газа в Балашихе смогут получить социальную помощь, также им будут выплачены федеральные выплаты в случае потери имущества.
«Семьи, пострадавшие в результате обрушения дома в Балашихе, могут обратиться к своему депутату в Мособлдуме для получения экстренной социальной помощи. Ко мне, Ефимову Тарасу Васильевичу и Шапкину Владимиру Николаевичу», - написал Брынцалов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что те, кто частично или полностью потеряли имущество могут рассчитывать на федеральную компенсацию. Брынцалов подчеркнул, что правительство Подмосковья не оставит в беде пострадавших в трагедии, и предоставит им всю необходимую помощь.

Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших от взрыва газа в жилом дом в Балашихе.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#помощь
#пострадавшие
#дом
#уголовное взрыв газа
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Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим при взрыве газа в Балашихе
20 сентября 2023, 15:47

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат компенсации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Пострадавшим тяжелой степени тяжести — по 500 тысяч рублей, средней — 300 тысяч рублей и легкой — 100 тысяч рублей. На восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, одиноко проживающим — по 50 тысяч рублей. На сутки жители будут размещены в гостиницах городского округа Балашиха», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.  

По словам вице-губернатора, дом подлежит восстановлению. Специалисты оценивают период восстановления в 9 месяцев. Жителям 3 подъезда, который наиболее серьёзно пострадал от взрыва — будут компенсированы средства на аренду жилья на период восстановления дома. 

Специалисты сдадут квартиры после восстановления дома с отделкой и новой сантехникой. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
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#взрыв газа
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«Лето шлёт последние воздушные поцелуи»: Синоптик назвал самые тёплые дни в Подмосковье
Синоптик Шувалов рассказал о предстоящих дождях, холоде и тепле в Подмосковье
20 сентября 2023, 15:47

Фото: IStock/Noppasin Wongchum

Предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходим очень порадует жителей Подмосковья летней погодой.
«Сегодня в ночь и завтра под утро будет небольшой дождь, и температура завтра будет не такая яркая, как сегодня. День будет на три-четыре градуса ниже – 20… 21 градус, но затем тепло наберёт новую силу и уже в пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется до 24, а по югу области — до 25 градусов тепла. Лето шлёт нам последние воздушные поцелуи», — сказал Шувалов.
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