Ирина Фаевская оценила работу Доброго дома в Звенигороде

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России Марина Васина посетили Добрый дом «Одинцовский» в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Подмосковья.
«Под моим особым контролем – защита прав граждан, проживающих в Добрых домах Подмосковья. Я и сотрудники моего аппарата регулярно навещаем подопечных этих учреждений», – сказала Фаевская.В ходе рабочей поездки Фаевская и Васина ознакомились с деятельностью учреждения, с бытом подопечных. На территории Доброго дома расположены баня, прачечная, гараж с автомобильной техникой, подсобное хозяйство, столярная мастерская и теплицы.
Всего в Подмосковье расположены девять Добрых домов в Чехове, Раменском, Егорьевске, Шатуре, Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и Коломне.
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