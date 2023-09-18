Исключить алкоголь: гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 сентября

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Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Тельцу надо пользоваться своим обаянием и быть очаровательным. В финансах рекомендуется сократить траты.
Близнецам следует быть оптимистами и положительно мыслить. Их речь на этой неделе будет очень убедительна.
Рака озарит идея. Он поймет, как решить давно волновавший его вопрос. Лучше не спорить ради спора и беречь своё здоровье.
Льву надо проявить себя искренне и менее эмоционально. Астролог рекомендует немного подождать, присмотреться, а уже потом действовать.
Деве на этой неделе нужно освободиться от предрассудков и старых взглядов, которые мешают ей быть счастливой.
Весам нужно следовать за своей мечтой, быть дипломатичными и осмотрительными. На этой неделе не рекомендуется вступать в конфликты.
Скорпиону будет сопутствовать удача в делах. Его заслуженно похвалят. А сам он почувствует себя любимым и счастливым.
Стрельцу лучше не лениться и быть активным. В конце недели важно полноценно отдохнуть.
Козерогу благоприятно задуматься о своих желаниях и наметить план их реализации. В личной жизни постараться не ревновать.
Водолей захочет быть добрым. И это не останется незамеченным. Его забота и сочувствие сейчас очень нужны окружающим.
Рыб ждёт много встреч и приятных знакомств. Новые люди вдохновят их и поделятся своим энтузиазмом.
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