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Исполнителю хитов из «Шрека» Харвеллу осталось жить около недели

04 сентября 2023, 12:20
Фото: istockphoto/sudok1

Фото: istockphoto/sudok1

Исполнителю хитов «All Star» и «Im a Believer», бывшему солисту группы Smash Mouth Стивену Харвеллу остаётся жить около недели.
Об этом пишет Entertainment Weekly, ссылаясь на представителей группы.

У Стивена Харвелла отказала печень. В данный момент он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики выписали музыканта домой, где семья сможет проститься с ним.


10 лет назад у Харвелла была диагностирована кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, которая влияет на память и речь.

Стивен Харвелл покинул Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке в 2021 году. Тогда он грубо ругался на посетителей и забывал тексты песен. Виной тому приступ болезни. В группе его заменил Зак Гуд.

Рок-группа Smash Mouth известна композициями «Walkin on the Sun», «One Week», «Why Cant We Be Friends».

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#музыкант
#новости
#болезни
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Россиянам объяснили, почему ребёнка нельзя заставлять учиться
Преподаватель Шмонина заявила, что ребёнка нельзя заставлять учиться
04 сентября 2023, 13:16

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина рассказала, что ребёнка нельзя через силу заставлять учиться, поскольку это чревато плохим запоминаем материала и, соответственно его бесполезностью, а также к ненависти к школе или конкретным предметам.
Также настаивание родителей на изучении конкретных предметов без должного желания ребёнка может привести к потере доверия в семье, психосоматике и более частым болезням учащегося, более частым ошибкам и худшей успеваемости.

«В любой семье бывают ситуации, когда важно настоять на своём и ребенок должен сделать важное задание, выучить стих или правило. Но это не должно стать вариантом нормы. Любому ребенку получение новой информации, навыков, знаний должно быть интересно», — прокомментировала в беседе с «Дни.ру» Шмонина.

А зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о нововведениях в образовании с 1 сентября, а также о новом учебном школьном стандарте.

«С 1 сентября в Москве школьники начнут изучать «Семьеведение», их научат управлению дронами, также для старшеклассников введён расширенный курс военной подготовки. Эти новации коснутся не только столичных школ. В России сегодня заработал Единый стандарт образования. Для учащихся и родителей несомненным его плюсом станет возможность в любое время года перевестись в другую школу, везде программа будет стандартной, так что дети ничего не пропустят и не потеряют при переводе», – отметил в беседе с АГН «Москва» Выборный.

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#школьники
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#школа
#образование
#родители
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Более 100 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог
04 сентября 2023, 13:01

Фото: Минтранс МО

Более 100 тыс человек жителей Московской области проголосовали на портале «Добродел» за ремонт дорог в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, дороги для ремонта на следующий год выбирали два месяца.
«Ежегодно отмечаем высокий интерес жителей к голосованию. Сейчас завершился второй этап, в нём приняли участие больше 100 тыс человек. Самое большое число голосов зафиксировали в Ступине, Воскресенском округе, Коломне, Чехове и Орехово-Зуеве», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В этом ремонтном сезоне предложения жителей составили треть от общего плана. Около 400 км покрытия заменят более чем на 320 участках муниципальных и региональных дорог. Больше всего голосов пользователи «Добродела» отдали за дороги, ведущие к их собственным домам в малых населённых пунктах и частном секторе.
 
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#московская область
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Озвучены главные недостатки китайских автомобилей
«Открытие Авто»: Недостатком китайских авто сочли неприспособленность к зиме
04 сентября 2023, 13:00

Фото: iStock/LeManna

Согласно результатам исследования «Открытие Авто», недостатками китайских машин названы слишком тонкий металл и нежная подвеска, которая не предназначена для российских дорог.
В ходе исследования были проведены опросы среди российских автомобилистов, которые к преимуществам отнесли наличие запчастей к китайским авто на рынках и широкий модельный ряд.  

Наряду с этим, респонденты заявили, что китайские автомобили не совсем готовы к российским погодным условиям, в частности, к зиме. Около 19% опрошенных заявили, что некоторые китайские модели авто не выдерживают российские зимы. 

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#автомобили
#россия
#зима
#китай
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В «Опоре России» назвали срок возвращения IKEA и европейского автопрома
В «Опоре России» заявили, что европейские компании могут вернуться в Россию через три года
04 сентября 2023, 12:52

Фото: IStock/Longfin Media

Руководство McDonald`s при продаже своего бизнеса в России выражало желание вернуться, если изменятся обстоятельства, утверждает владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор. Он уточнил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Радио 1» рассказал, какие ещё компании могут вернуться в Россию.
По словам специалиста, можно говорить о возможном возвращении IKEA. Но более вероятен приход на российский рынок европейского автопрома.
«По моим субъективным ощущениям, на это потребуется три года. На это есть несколько причин. Если в Европе будет суровая зима на протяжении двух периодов подряд, это очень сильно ударит по экономике Европы. Мы сегодня видим спад промышленного производства у Германии, когда химический гигант BASF закрыл два своих последних завода. Концерн не закрывался даже во время Второй Мировой войны, но теперь они потеряли свои ключевые компетенции. Теперь этот завод не просто закрыт, а по моей информации, реплицирован в США, потому что Америка сейчас ведёт активную индустриализацию своей страны. Там поняли, что на одних финансовых инструментах и на одном хайтеке не поработаешь, население должно работать», — сказал Дмитрий Пищальников.
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#сша
#рынок
#завод
#зима
#страны
#население
#европа
#россия
#бизнес
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В «Опоре России» назвали причину, по которой McDonald`s не пустят обратно в Россию
В «Опоре России» заявили, что McDonald`s могут не пустить обратно в Россию из-за пропаганды традиционных ценностей
04 сентября 2023, 12:40

Фото: IStock/McDonald`s

Руководство McDonald`s при продаже своего бизнеса в России выражало желание вернуться, если изменятся обстоятельства, утверждает владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор. Он уточнил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Радио 1» отметил, что американская компания может вернуться в Россию с вероятностью 70%. Дело в том, что оставив бизнес в России и позволив открыть здесь «Вкусно — и точка» McDonald`s буквально вырастил нового конкурента.
«Когда они организовали “Вкусно — и точка”, они передали технологии, они сохранили рецептуру. Таким образом, они благодаря санкциям создали себе конкурента, который может двигаться по всей планете. То есть никто не ограничивает российскую компанию двигаться в Африку, в дружественные страны, они же могут открывать свои рестораны в Казахстане и где-то ещё», — отметил Дмитрий Пищальников.
Однако эксперт подчеркнул, что McDonald`s – это компания из недружественной страны, поэтому их возвращение под вопросом.
«Им придется каким-то образом договариваться с российским руководством на разных уровнях. Ведь возвращение McDonald`s – это идеологическая и политическая составляющая, ведь у нас сейчас идёт конфронтация и противопоставление западных и наших традиционных ценностей. Поэтому возможно, что при всех их административных, финансовых и прочих ресурсах, у них может не получиться вернуться назад. Если вы помните, то в 1989 году, когда открылся первый McDonald`s, говорили, что это было начало конца Советского Союза. Сейчас есть такие ассоциации, что с уходом McDonald`s началось возрождение российского идеологического суверенитета», — сказал Пищальников.
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#бизнес
#рестораны
#сша
#россия
#ценности
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Россию ждёт «бракованная» зима
04 сентября 2023, 12:34

Фото: istockphoto/Lacheev

В 2023 году зима для россиян будет короче, чем обычно.
О «бракованной» зиме предупреждает информационное агентство «КМВ Новости», ссылаясь на данные синоптиков.
 
По прогнозам, декабрь будет теплее нормы на 1-2 градуса, январь — на 3-4 градуса, а февраль — на 4-5 градусов. Периоды похолодания будут непродолжительными.
 
Зимой возможны затяжные оттепели, из-за чего усугубятся ледяные дожди и гололед. Но снег весной будет таять стремительнее и раньше обычного.

Ранее сообщалось, что цены на туры зимой вырастут на 10–30% в сравнении с 2022 годом. Путёвки начнут дорожать уже в октябре-ноябре. Речь идёт о направлениях, которые пользуются популярностью: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба. Причины подорожания кроются в курсе валют, повышении цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда на острове Пхукет уже анонсировали рост цен на отдых в этом сезоне на 25% выше.

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#зима
#зима в подмосковье
#погода
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Жители России пережили самый жаркий август за всю историю наблюдений
04 сентября 2023, 12:01

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Август этого года называют самым тёплым в России за последние 132 года.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
 
«Август в 2023 году в России оказался самым тёплым за всю историю наблюдений», — заявил Роман Вильфанд.
Систематические наблюдения за погодой на Северном полушарии начались в 1991 году. Также в 2023 году средняя температура летом в азиатской части страны оказалась самой высокой. Рекорды по температуре в нынешнем году были побиты в Северной Африке и Канаде.
 
По данным Вильфанда, в целом нынешнее лето стало третьим для России по высоким температурам, уступив только летнему сезону 2016 и 2021 годов. А явление Эль-Ниньо во втором полугодии приведет к повышению температуры во всём мире.

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#жара
#август
#лето
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Жители Подмосковья могут сообщить о запахе газа по номеру «112»
04 сентября 2023, 11:50

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

С начала 2023 года операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали свыше 80 тысяч вызовов от жителей, относящиеся к компетенции аварийной службы газовой сети, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Все обращения жителей операторы оперативно отрабатывают и передают в центральную диспетчерскую службу АО «Мособлгаз», которая направляет специалистов для устранения аварийной ситуации.

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В Системе-112 Московской области подвели итоги работы в летний период. 

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб. 

Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника.
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В Великобритании родилась свиноносая змея с двумя головами
04 сентября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/Kalina Ravutsova

Свиноносая змея с двумя головами появилась на свет в зоомагазине Exeter Exotics в Великобритании.
UPI пишет, что змеёныш вылупился из яйца самостоятельно, без посторонней помощи. Двухголовой рептилии уже 5 недель. Она прекрасно се6я чувствует и уже пробует еду. Одна из её голов с аппетитом ест сардины. Вторая тоже интересуется пищей, но у неё более узкое горло, которое позволяет глотать только мелкие кусочки.
 
«Когда правая голова ест, левая делает жевательные движения. Это выглядит странно», — сказал работник магазина.
Свиноносая носатая змея считается неядовитой змеёй из семейства ужеобразных. Она обитает на юго-западе Канады, на западе США и на северо-западе Мексики.
 
Вид характеризуется длиной от 60 до 80 см, массивным туловищем и сравнительно маленькой головой с клювовидным щитком на конце морды. Змея активна днём и питается лягушками, саламандрами, ящерицами, мелкими змеями, птицами и крупными насекомыми. Самки яйцекладущие откладывают от 4 до 23 яиц.

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