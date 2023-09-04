Исполнителю хитов из «Шрека» Харвеллу осталось жить около недели

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У Стивена Харвелла отказала печень. В данный момент он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики выписали музыканта домой, где семья сможет проститься с ним.
Стивен Харвелл покинул Smash Mouth после концерта в Нью-Йорке в 2021 году. Тогда он грубо ругался на посетителей и забывал тексты песен. Виной тому приступ болезни. В группе его заменил Зак Гуд.
Рок-группа Smash Mouth известна композициями «Walkin on the Sun», «One Week», «Why Cant We Be Friends».
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