Исполнять обязанности гендиректора Мострансавто будет Илья Щербаков

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«Моя главная задача – обеспечить жителей Московской области своевременными, комфортными и безопасными пассажирскими перевозками. Мострансавто расширяет маршрутную сеть и парк автобусов, поэтому главным ориентиром вижу тонкую настройку внутренних процессов, обеспечивающих бесперебойность работы», – поделился планами Щербаков.
Мострансавто ежедневно перевозит около 1,5 млн пассажиров.
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