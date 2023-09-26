Исправительные учреждения Подмосковья представили продукцию на федеральной ярмарке

Фото: УФСИН РФ по МО
«На ярмарке была представлена экспозиция Управления ФСИН России по Московской области. Это форменное обмундирование федеральных органов исполнительной власти, спецодежда и швейные изделия. Сегодня при исправительных колониях Московской области работают четыре центра трудовой адаптации осужденных и одна учебно-производственная мастерская. Там привлечены к труду более 900 осуждённых», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в управлении, труд в исправительных учреждениях – одно из основных методов исправления. Работа оплачивается, что позволяет осуждённым погашать имеющиеся иски. Также они могут получить специальность и устроиться на работу после освобождения.
Читайте также:
В Николо-Угрешском монастыре почтили память погибших сотрудников УИС
Более 700 осужденных получили профессии в местах заключения
Начальник УФСИН России Ветров провёл встречу с председателем ОНК Леоновым