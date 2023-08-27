ISRO: Индийский аппарат передал первые данные с Луны

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Индийский аппарат передал с Луны первые данные. Отмечается, что почва Луны оказалась горячей, пишет ISRO в соцсети X (бывшая Twitter).
«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — цитирует Press Trust of India слова представителя ISRO Би Дарукеша.
Индийский луноход «Прагьян» ранее совершил первую поездку по поверхности Луны, сойдя с посадочного модуля «Чандраян-3».
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Диана Аванесян