Исследование: Большинство россиян не знают значения Дня народного единства

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Исследование «Фидбэк» показало, что 72% россиян не знают истоков и значения Дня народного единства, которое празднуется 4 ноября.
«У общества есть запрос на реформацию ценностей, связанными с государственными праздниками. Каждый вкладывает свой смысл в идеологию народного единства. Такие решения ещё не принимаются на высшем государственном уровне, общество уходит в народный фольклор и самостоятельно героизирует события нашего времени. Поэтому важно сформировать восприятие праздника. То же касается и новых символов праздника, ассоциация с которыми должна быть актуальной и понятной для восприятия», — отметил в беседе с Газета.ру генеральный директор центра «Фидбэк» Дмитрий Фисун.
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