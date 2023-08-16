Исследование показало, где пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты

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В отраслях строительства и недвижимости пенсионерам предлагают самые высокие зарплаты — до 88 тысяч рублей в месяц, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», передает РИА Новости.
Кандидатам старшего возраста также доступны зарплаты в размере 70 тысяч рублей в сферах производства и агропромышленности. Третье место по высоте зарплаты занимает сектор транспорта и логистики, где предлагают до 65 тысяч рублей.
По данным исследования, вакансии, не требующие специализированных навыков и опыта, в сферах офисного администрирования, бизнес-услуг, а также красоты и здоровья, предлагают зарплаты в среднем по 45 тысяч рублей. В секторе услуг пенсионерам предлагается доход в размере 43 тысяч рублей.
Работодатели из сферы финансов и страхования, готовые рассматривать кандидатов разных возрастных групп, включая студентов и пенсионеров, предлагают зарплату в размере 40 тысяч рублей. В отрасли торговли зарплата составляет 36 тысяч рублей, в IT и телекоммуникациях — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, а в сфере образования и культуры — 30 тысяч.
Исследование основано на анализе около 40 тысяч вакансий, размещенных на сайтах указанных сервисов.
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По данным исследования, вакансии, не требующие специализированных навыков и опыта, в сферах офисного администрирования, бизнес-услуг, а также красоты и здоровья, предлагают зарплаты в среднем по 45 тысяч рублей. В секторе услуг пенсионерам предлагается доход в размере 43 тысяч рублей.
Исследование основано на анализе около 40 тысяч вакансий, размещенных на сайтах указанных сервисов.
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Артем Кузьмин