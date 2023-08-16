Исследование показало, где пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты

Основатель и гендиректор российской обувной компании «Ralf Ringer» Андрей Бережной подозревается в уклонении от уплаты налогов и находится под подпиской о невыезде. Об этом стало известно на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», где сам Бережной рассказал о своем деле, сообщает РИА Новости.