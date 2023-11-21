Исследование: Россияне больше всего интересуются модой и кулинарией

Фото: istockphoto.com/PrathanChorruangsak
Аналитики ОК пришли к выводу, что в этом году наиболее популярными увлечениями россиян стали мода и красота, а также кулинария.
Кроме них, в топ-5 самых популярных хобби наших сограждан вошли садоводство, рукоделие и домашние животные.
Как передаёт Газета.ру, также россияне активно интересовались автомобильной тематикой, путешествиями и отдыхом. Отмечается, что в последней тематике лидирующие позиции заняли страны Азии, чуть менее популярна стала Европа.
Интересно, что список популярных интересов граждан в этом году пополнила мистика. Люди стали активнее посвящаться в темы астрологии и значений сновидений.
Аналитики пришли к таким выводам, изучив интересы аудитории к различным тематикам хобби с начала этого года.
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Как передаёт Газета.ру, также россияне активно интересовались автомобильной тематикой, путешествиями и отдыхом. Отмечается, что в последней тематике лидирующие позиции заняли страны Азии, чуть менее популярна стала Европа.
Аналитики пришли к таким выводам, изучив интересы аудитории к различным тематикам хобби с начала этого года.
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Мелисса Тимофеева