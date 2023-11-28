Исследование: Россияне чаще всего дарили в честь Дня матери цветы

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Исследование маркетплейса Flowwow показало, что наиболее популярным подарком в честь Дня матери среди россиян стали цветы.
Отмечается, что с 24 по 26 ноября продажи цветов выросли на 49%, а средний чек составил 2 880 рублей.
На втором месте в рейтинге самых популярных подарков россиян в честь праздника оказались кондитерские изделия, средний чек которых на маркетплейсе составил 1 700 рублей. При этом, продажи таких товаров в сравнении с прошлым годом выросли на 113%. Особым спросом среди сладостей пользовались клубника в шоколаде, наборы из фруктов и ягод в молочном шоколаде и тематические торты.
Как передаёт Газета.ру, кроме этого, россияне дарили мамам комнатные цветы, аромасвечи, бьюти-боксы и предметы декора.
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На втором месте в рейтинге самых популярных подарков россиян в честь праздника оказались кондитерские изделия, средний чек которых на маркетплейсе составил 1 700 рублей. При этом, продажи таких товаров в сравнении с прошлым годом выросли на 113%. Особым спросом среди сладостей пользовались клубника в шоколаде, наборы из фруктов и ягод в молочном шоколаде и тематические торты.
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Мелисса Тимофеева