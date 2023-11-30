Исследование: Собаки и кошки – самые популярные домашние животные у россиян

В грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. По некоторым данным, причиной возгорания стало замыкание кабельной сети, однако ряд украинских источников сообщает, что к инциденту причастна Служба безопасности Украины. О том, что на самом деле произошло в тоннеле, читайте в материале «Радио 1».