Исследование: Собаки и кошки – самые популярные домашние животные у россиян

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Исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что наиболее популярными среди россиян домашними питомцами стали собаки и кошки.
При этом, на третьем месте по популярности в России оказались птицы.
Как передаёт Газета.ру, наиболее популярными породами собак у россиян являются немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. В топ самых любимых пород кошек вошли шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс.
Что касается птиц, то наиболее часто наши сограждане заводят попугаев, а именно волнистых, жако, какаду, ара и корелла.
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Как передаёт Газета.ру, наиболее популярными породами собак у россиян являются немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. В топ самых любимых пород кошек вошли шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс.
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Мелисса Тимофеева