Исследование: Тамбовчане хуже всех относятся к распродажам

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Исследование Pro-Vision показало, что жители Тамбова хуже других относятся к различным распродажам и «Чёрной пятнице».
Кроме этого, с недоверием к распродажам маркетплейсов относятся жители Омска, Петрозаводска, Тольятти и Пскова.
Как передаёт Газета.ру, противоположная ситуация наблюдается на Юге России. Так, в Ставрополе, а также Гусь-Хрустальном, Кирове, Костроме и Ижевске жители лояльны к скидкам и акциям.
Ранее сообщалось, что согласно опросу исследовательского центра «Зарплаты.ру», российские работодатели для удержания сотрудников от увольнения предлагают обычно повышение зарплаты, а также уменьшают нагрузку. Так ответили 65 и 49% опрошенных соответственно.
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Как передаёт Газета.ру, противоположная ситуация наблюдается на Юге России. Так, в Ставрополе, а также Гусь-Хрустальном, Кирове, Костроме и Ижевске жители лояльны к скидкам и акциям.
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Мелисса Тимофеева