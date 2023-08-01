Исследование: Треть россиян делают уборку по дому каждый день

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При этом, 76% граждан делают уборку своими силами, 10% заказывают уборку. Большинство делает уборку или каждый день (34%), или раз в неделю (34%).
Кроме этого, исследование аналитиков продемонстрировало, что для поддержания чистоты в доме люди пользуются специальными средствами.
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