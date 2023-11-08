Исследование: В Новосибирской области чаще всего происходят форс-мажоры с авто

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Исследование «Страхового дома ВСК» продемонстрировало, что Новосибирская область является лидером по числу форс-мажорных случаев с автомобилями.
Так, именно в этом регионе самое большое количеству страховых случаев с автомобилями по каско.
При этом, чаще всего по этому риску обращений поступало в июле, мае, сентябре и июне этого года.
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«Согласно исследованию, в антирейтинг регионов, в которых зафиксирован самый высокий уровень обращений по каско в связи со стихийными бедствиями, вошли Новосибирская область (20% от общего числа), Ростовская область (19%), Кемеровская область (13%), Краснодарский край (9%) и Чувашия (5,8%)», — приводит Газета.ру текст соответствующего исследования.
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Мелисса Тимофеева