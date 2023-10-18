Исследование: В преддверии холодов россияне чаще всего покупают товары для дома

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Среди категории товаров «Бытовая техника» граждане активно скупали утюги и миксеры. Также большой популярность пользовались такие товары для дома, как постельное белье, соусники и тарелки.
«C изменением погоды люди проводят больше времени дома, чем на улице. Поэтому чаще обращают внимание на то, чего им не хватает для более комфортной жизни», — объяснил в беседе с Газета.ру директор направления DIY Товары для дома Мегамаркета Илья Прокофьев.
Если рассматривать одежду, которая также активно покупалась, то в этой категории товаров особенно популярной этой осенью стала женская кожаная куртка.
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