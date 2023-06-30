Источник медиахолдинга Пригожина подтвердил «Радио 1» информацию о роспуске

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Источник заявил о «прекращении существования редакции»
Источник в медиахолдинге Евгения Пригожина подтвердил лично «Радио 1» информацию о ликвидации СМИ.
Как уточнил источник, редакция одного из СМИ окончательно прекратила своё существование.
Ранее бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот». Об этом писал телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в компании. После роспуска медиа-холдинга перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Сейчас сотрудникам объявили об увольнении всего штата.
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Как уточнил источник, редакция одного из СМИ окончательно прекратила своё существование.
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Мелисса Тимофеева