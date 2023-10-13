Источник РИА Новости рассказал, какой самолет заменит Ан-26 и Ан-72

Фото: istockphoto/Oskanov
В России планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет на замену парка Ан-26 и Ан-72. Как сообщил информированный источник корреспонденту РИА Новости, это будет Ил-212.
По данным источника агентства, речь идет о самолете Ил-112В с турбовинтовым двигателем. Предполагается, что эта модель транспортного авиасудна будет значительно переработана и получит новую маркировку — Ил-212. Самолет получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С, будут переработаны крыло и шасси, установлены новая топливная и гидравлическая системы, уточнил собеседник агентства.
Читайте также:
В США назвали российское оружие, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи
В России планируется создание тяжёлого авиадвигателя к 2030 году
Шойгу: Найдено решение по легким транспортным самолетам вместо Ан-26 и Ан-72
Александр Бойцов