Источник заявил, что Киев использует мощи святых как разменную монету

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Подтверждение информации о передаче Украиной Румынии мощей преподобной Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов Ивана Мазепы и Пилипа Орлика стало бы свидетельством того, что святыни для киевского режима являются лишь разменной монетой для достижения глубоко чуждых религии и вере целей. Об этом РИА Новости сообщил источник.
В результате неаккуратной транспортировки ковчега мощи выпали из предназначенных им мест. Это в очередной раз доказывает наплевательское отношение киевского правительства к святыням.
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