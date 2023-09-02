Историк Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады РАН

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Российский историк и политолог, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) по инициативе учредителя.
В беседе с ТАСС ученый подтвердил свое увольнение и сообщил, что приказ о расторжении с ним договора уже подписан. Причина как таковая не указана, а формулировка «по инициативе учредителя» предусмотрена одной из статей трудового договора, пояснил Гарбузов.
На днях он опубликовал статью в «Независимой газете», в которой в числе прочего рассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Говоря о последнем, он отметил, что в России сейчас создаются новые мифы, а также идет «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — о кризисе глобализации и всего англо-саксонского мира, об утрате американского доминирования и в целом об упадке Запада.
Россию же Гарбузов хоть и называет одной из трех супердержав с собственными геополитическими программами, но считает ее «заложницей собственного имперского комплекса».
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На днях он опубликовал статью в «Независимой газете», в которой в числе прочего рассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Говоря о последнем, он отметил, что в России сейчас создаются новые мифы, а также идет «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — о кризисе глобализации и всего англо-саксонского мира, об утрате американского доминирования и в целом об упадке Запада.
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Александр Бойцов