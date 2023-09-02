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Историк Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады РАН

02 сентября 2023, 12:08
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский историк и политолог, доктор исторических наук Валерий Гарбузов отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) по инициативе учредителя.
В беседе с ТАСС ученый подтвердил свое увольнение и сообщил, что приказ о расторжении с ним договора уже подписан. Причина как таковая не указана, а формулировка «по инициативе учредителя» предусмотрена одной из статей трудового договора, пояснил Гарбузов.

На днях он опубликовал статью в «Независимой газете», в которой в числе прочего рассуждал о «советской мифологии», глобальном американском доминировании, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде. Говоря о последнем, он отметил, что в России сейчас создаются новые мифы, а также идет «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — о кризисе глобализации и всего англо-саксонского мира, об утрате американского доминирования и в целом об упадке Запада.


Россию же Гарбузов хоть и называет одной из трех супердержав с собственными геополитическими программами, но считает ее «заложницей собственного имперского комплекса».

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#учёный
#реставрация
#увольнение
#ран
#сша
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Компания «Связной» закрыла все точки сети в Москве и Санкт-Петербурге
02 сентября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российская компания «Связной», занимающаяся продажей электроники, закрыла все свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.
По данным сайта сети в Москве в настоящее время должны быть открыты четыре магазина, однако корреспондент РБК установил, что данные не обновлены, а точки закрыты. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге. Сотрудник горячей линии одного из торговых центров города сообщил, что салон «закрыт навсегда».

Издание связалось с представителями торговых центров, в которых были представлены магазины сети, однако никто из них не смог назвать точную причину закрытия.
Уточняется, что салоны «Связного» находились в 1251 городе России.

В феврале текущего года в компании сообщили, что планируется подача заявления на банкротство. Иск был подан в марте одним из кредиторов ретейлера (основными кредиторами являются Совкомбанк, Альфа-банк и Merlion). Делом занялся Арбитражный суд, процедура наблюдения продлится до 5 декабря. 

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#магазин
#электроника
#банкротство
#россия
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СБУ обвинила украинского олигарха Коломойского в мошенничестве
02 сентября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/alfexe

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ведомства. Следователи установили, что в период с 2013 по 2020 год олигарх легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений, в том числе «Приватбанк», который позже был национализирован.

О задержании миллиардера пока не сообщается. В СБУ уточнили, что досудебное расследование дела Коломойского продолжается под руководством офиса Генерального прокурора Украины.

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#следователи
#расследование
#сбу
#мошенничество
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Под Волгоградом учительница покинула класс едва говорящих по-русски детей
02 сентября 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В поселке Аэропорт под Волгоградом из класса едва говорящих по-русски детей ушла классный руководитель. Кто в настоящее время учит детей и учит ли вообще — неизвестно.
В прошлом году руководством МОУ СОШ № 33 было принято решение объединить детей из стран СНГ с плохим знанием русского языка в один класс и обучать по индивидуальной программе, напоминает сетевое издание V1.ru. Многие родители были недовольны таким подходом, так как считали, что отделение их детей от русскоговорящих будет препятствовать социализации школьников и их интеграции в российское общество. Администрация же настаивала, что такая мера поможет ребятам быстрее получить необходимую базу для последующего распределения по другим классам.

Руководство классом было поручено Ирине Плотниковой, которая до этого успела выпустить только один класс начальной школы. Теперь классный руководитель покинула свой класс, хотя по-прежнему присутствует в школьном расписании как учитель информатики. Руководство учебного заведения от комментариев уклонилось. Кто будет дальше учить детей, с трудом понимающих русский язык, пока неизвестно.

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#учитель
#школы
#родители
#общество
#русский язык
#администрация
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Сенатор Шейкин посоветовал сменить заводские пин-коды на SIM-картах для защиты от мошенников
02 сентября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/tsingha25

Россиянам следует сменить заводские пин-коды на SIM-картах. Это самый надежный способ уберечь свои деньги от мошенников. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Артем Шейкин.
В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что это очень просто сделать через настройки телефона. Причем пин-код должен быть надежным, а не очевидным, как, например, 1234 или 0000. Не следует также выбирать в качестве пин-кода дату своего рождения. В случае утери или кражи телефона вместе с документами, это также облегчит недобросовестным людям несанкционированный доступ к персональным данным.

Стоит помнить, что номер телефона связан с большим количеством информации, включая социальные сети, банковские аккаунты, Госуслуги и другие сервисы. Многие из них предоставляют возможность войти без логина и пароля через получение кода в СМС. В случае утери или кражи телефона, следует немедленно его заблокировать, чтобы не дать мошенникам возможность воспользоваться личными данными через СМС.

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#кражи
#госуслуги
#социальные сети
#смс
#телефон
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Таджикистан посчитал удовлетворительными итоги проверки жизни мигрантов в российских крупных городах
02 сентября 2023, 03:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посольство Таджикистана в РФ подвело итоги проверки условий жизни мигрантов в российских мегаполисах. Об этом сообщает РБК. Инспекции по поручению таджикского лидера Эмомали Рахмона были проведены в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.
Целью поездки являлось «знакомство с условиями проживания и работы граждан Таджикистана в РФ». В целом представители таджикских властей остались довольны итогами проверки, расценив общение с диаспорой, как полезное и плодотворное. 

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что представители Таджикистана уведомили о своем визите официально и заблаговременно, как того требует дипломатическая практика.

 «Трудовая миграция в Россию — это долгосрочная тенденция, которая носит взаимовыгодный характер. В этом контексте российскими профильными структурами обращается внимание <...> на необходимость проведения системной информационно-разъяснительной работы со своими общинами», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с Духовным управлением мусульман уже провели несколько семинаров по адаптации трудовых мигрантов в российское общество. В августе такие семинары провели в Чехове, Электростали и Подольске. Участие в них приняли более 200 человек, которым изложили подробную информацию о миграционном, трудовом и уголовном законодательстве, а также подчеркнули, что «для успешной интеграции в российское общество необходимо изучение русского языка».

Ранее глава думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев рассказал, что на будущей неделе на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект о лишении мигрантов приобретенного российского гражданства в случае непостановки на воинский учет. Если условия не будут выполнены, дело будет заканчиваться «выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», сообщил Матвеев. Также депутат добавил, что в таком случае «лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта».

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#мигранты
#проверки
#мид рф
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Депутат ГД Делимханов: Кадыров поручил разобраться в деле о драке чеченского спортсмена в столичном ТРЦ
02 сентября 2023, 03:32

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил ему взять под личный контроль дело о драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в московском ТРЦ «Ривьера». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению... Рамзана Ахматовича Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль», — написал Делимханов, отметив, что находится на связи по этому делу с мэрией столицы и правоохранительными органами.

По словам Делимханова, Кадыров всегда призывает всех чеченцев быть образцами поведения для остальных. А спортсмен, кроме того, должен проявлять сдержанность и дисциплинированность и «не устраивать бессмысленные шоу».

Напомним, что 31 августа в столичном ТРЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов ММА. После того, как Шовхалу Чурчаеву был задан провокационный вопрос, в холле торгового центра началась потасовка, которую не смогли остановить ни охрана, ни организаторы проходившего в этот день промоушена «Наше дело».

По прибытии полицейских на место инцидента все участники драки уже успели скрыться. Таким образом, полиция устанавливает подробности конфликта. Опрашиваются свидетели и изучаются камеры видеонаблюдения. Участников массовой драки разыскивают для задержания.

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#рамзан кадыров
#чечня
#спортсмены
#драка
#тц
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Американский суд вынес самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия в 2021 году
02 сентября 2023, 01:35

Фото: iStock/Moussa81

Суд в США назначил члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы, что стало самым суровым наказанием по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом пишет РИА Новости 2 сентября.
Накануне по этому же делу 17-летний тюремный срок получил и один из лидеров группировки — Джозеф Биггс.

Напомним, 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США.

Ранее защита экс-президента США Дональда Трампа пыталась того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, чем на апрель 2026 года.

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#приговор
#суд
#сша
#дональд трамп
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В Пущине начались раскопки исчезнувшего древнего города Тешилова
01 сентября 2023, 22:57

Фото: администрация г. о. Пущино

На месте городища Спас-Тешилово возобновились раскопки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пущино. Работы проводит Окская археологическая экспедиция центра палеоэтнологических исследований.
Средневековый город Тешилов впервые упоминается в летописях вместе с Москвой в 1147 году. Москва тогда была ещё небольшим поселением, а Тешилов – стратегически важным форпостом древней Руси, которым оставался до XVI века.
 
До нынешней экспедиции Тешилов исследовал только известный советский археолог Артемий Арциховский в 1925 году. 
«Удалось обнаружить следы постройки – возможно, деревянной церкви, которая существовала здесь с ХII по ХVIII века. Вероятно, это самая крупная постройка города», – рассказал руководитель экспедиции Иван Горячев.
Сама церковь не сохранилось, но методы археологии позволяют восстановить её отпечаток и реконструировать внешний вид. Вокруг церкви в прошлом году обнаружили 26 захоронений. 
«Одной из интересных находок стали фрагменты шёлковой ткани в захоронениях. На одном фрагменте изображены бычки или львы и растительный орнамент. После химического анализа состава ткани обнаружили золотое шитьё. Несомненно, захоронение принадлежало знатному человеку», – отметил Горячев.
По его словам, археологи планируют провести на городище несколько сезонов, изучить оборонительные сооружения, которые помогали сдерживать набеги с юга.

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#пущино
#наука
#археология
#история
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала правила общения в родительских чатах
01 сентября 2023, 22:39

Фото: Пресс-служба Ксении Мишоновой

Родительские чаты нередко становятся причиной конфликта между участниками образовательного процесса. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. Она дала родителям советы, как снизить число подобных ситуаций.
«Часть конфликтов зарождается именно в переписке. Ведь в чатах мы приписываем собеседнику интонацию, что-то додумываем, да и написанное часто бывает двусмысленным. Поэтому рекомендую важные вопросы обсуждать очно, на собраниях, а для чатов установить строгие правила», – посоветовала Мишонова.
По её мнению, важно договориться общаться в родительских чатах уважительно, только по делу и строго в определённое время, причём без использования голосовых сообщений. 
 
Обсуждения лучше заменить голосованием. Это сократит число сообщений в чате, а значит, там не затеряется важная информация и будет меньше раздражающих вопросов.
«Главное правило бесконфликтного общения в чатах – табу на обсуждение детей, других родителей и педагогов, на выражение недовольства по поводу объёмов домашнего задания, оценок, выяснение личных отношений. Любые конфликтные ситуации между детьми, родителями или недопонимания с педагогами обсуждайте только в личных сообщениях, а лучше по телефону или при личной встрече», – подчеркнула Мишонова.
Если конфликтную не удалось урегулировать самостоятельно, подмосковный детский омбудсмен рекомендует обращаться за помощью к классному руководителю или к администрации школы. 
 
Как отметила Мишонова, жалобы на исключение родителей из школьного или детсадовского чата в связи с конфликтами поступают ей ежегодно.

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#ксения мишонова
#дети
#школа
#родители
#подмосковье
#московская область
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