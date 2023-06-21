Фото: iStock/AlexLMX
Михаил Мягков заявил о необходимости в высшей мере наказания для украинских нацистов
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил о необходимости ввести крайнюю меру наказания для неонацистов, сообщает «РИА Новости».
Свои предложение Мягков высказал, выступая на конференции «"Геноцид советского населения и народа Донбасса». По его мнению, в Госдуме должны задуматься о принятии закона, который будет характеризовать преступления нацистов и меру наказания для них.
Историк подчеркнул, что несмотря на мораторий на смертную казнь – есть преступления высшей степени, за которые должны карать именно так. К тому же, подобная мера наказания может отвратить нацистских последователей от совершения преступлений против человечества, считает Мягков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский лидер Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, когда один из них решил сделать президенту памятный подарок. Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.
Свои предложение Мягков высказал, выступая на конференции «"Геноцид советского населения и народа Донбасса». По его мнению, в Госдуме должны задуматься о принятии закона, который будет характеризовать преступления нацистов и меру наказания для них.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский лидер Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, когда один из них решил сделать президенту памятный подарок. Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.
Евгения Парфентьева