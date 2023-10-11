Историк Смирнов: Русские и украинцы мирно ладят между собой в Черногории

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«Украинцев в Черногории и до начала СВО было немало, и сейчас ещё больше, но уживаются они с русскими совершенно спокойно. Все живут небольшими плотными устоявшимися коммунами и стараются друг другу помогать. Многие россияне и украинцы, находящиеся в Черногории, друг с другом поддерживают приятельские отношения внутри коммуны. Это совершенно логичная ситуация», — поделился в беседе с Pravda.Ru Смирнов.
Он подчеркнул, что для российских граждан в Черногории комфортная атмосфера, бытовых скандалов не зафиксировано.
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