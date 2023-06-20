«Прошлое не осталось в прошлом»: историк Суржик о важности «Минуты молчания»

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22 июня в 12:15 по московскому времени во всей России объявляется минута молчания, минута скорби
По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь остановится. В это время необходимо вспомнить родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. О том, почему важно серьёзно отнестись в этой акции, рассказал «Радио 1» кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства СНГ и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.
Великая Отечественная война - самая страшная война за всю историю человечества. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР, и главной целью проведения акции является сохранение исторической памяти об этом страшном времени, унесшем жизни 27 миллионов граждан.
В этот день прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов; прекращают работать кассы в торговых центрах; останавливается общественный транспорт; останавливаются личные автомобили; на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа.
Ранее, заслуженный учитель РФ Снегуров рассказал, что значит для детей акция «Минута молчания».
«Акция «Минута памяти, минута скорби» — это память о тех страшных событиях, и знак того, что, прошлое не осталось в прошлом. Дело в том, что нацизм и фашизм, в самых разных их проявлениях объединял в себе самые токсичные, самые опасные идеи национального превосходства, включая колониализм. Все это, объединившись вместе дало такой исход, пожинать который пришлось очень большой ценой. И мы помним, что из 25 с половиной миллионов человек потерь Советского Союза в Отечественной войне, более 13 миллионов были мирными гражданами, а свыше 7 миллионов человек были намеренно истребленные люди — это была преступная расово-идеологическая война против нашей страны, против наших предков», - отметил историк.
«Некоторых собирались массово уничтожить, а других превратить в рабов, которые будут работать на немецких хозяев. И эта война не осталась в прошлом, после того как Советский Союз одержал в ней победу, наши вчерашние союзники взяли себе на вооружение всех тех коллаборантов, все нацистских пособников, которые до этого воевали против СССР и уже их руками затеяли диверсионно-террористическую войну. Все эти кровавые палачи стали пропагандистами на «Радио Свободы» в Америке и на других массмедиа того времени, устраивая псевдонаучные конференции, псевдоинституты культуры и рассказывая свою национальную культуру, внедряя националистические тезисы «Россия кого-то поработила» в историю, в науку, а после 1991 года, и в политику», - подчеркнул Дмитрий Суржик.
В этот день прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов; прекращают работать кассы в торговых центрах; останавливается общественный транспорт; останавливаются личные автомобили; на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается работа.
«Национализм, фашизм - самые токсичные идеологии. И сегодня они снова используется против России, поэтому мы должны помнить к каким страшным последствиям это привело и почтить память наших предков, которые столкнулись с тем ужасом»,- заключил историк Дмитрий Суржик.
Ранее, заслуженный учитель РФ Снегуров рассказал, что значит для детей акция «Минута молчания».
Дана Игумнова