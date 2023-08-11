Истязавшую приемных детей-инвалидов россиянку отправили в колонию на 3,5 года

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На допросах женщина заявляла, что наносила телесные повреждения детям в воспитательных целях и не признавала вину. Суд назначил обвиняемой 3,5 года лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима, сообщили в ведомстве.
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