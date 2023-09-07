IT-эксперт Геллер: «Пейджерами уже никто не пользуется»

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«Это, конечно, устарелая технология, никто ей не пользуется. Есть единичные случаи, когда люди пользуются даже не пейджерами, а скорее биперами. А так, наверное, пейджерами уже никто не пользуется», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.
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