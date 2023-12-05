IT-эксперт Кокорева назвала основные рекомендации к созданию надёжного пароля

Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались на одной из локаций патриотического фестиваля в Томске для понимания «происходящего момента». Об этом РИА Новости рассказала организатор мероприятия Ольга Ожегова.

По информации администрации Томской области, второй военно-патриотический фестиваль «Мирный воин», который приурочен ко дню Героев Отечества, прошел в Томске в прошлые выходные. После чего в соцсетях появились снимки со стрельбой в тире подростков по портретам американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По словам организатора фестиваля, тир являлся одной из локаций фестиваля, которую организовал местный патриотический клуб.



Ожегова подчеркнула, что таким поступком патриотический клуб пытался донести людей, «которые из разряда «это не наша война», что происходит, и как это на самом деле». Организатор отметила, что прошедший фестиваль имел большой успех среди публики.



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