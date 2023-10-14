IT-эксперт Липов предупредил россиян о новых схемах мошенничества с онлайн-магазинами

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IT-эксперт Сергей Липов перечислил новые схемы мошенничества, ставшие в последнее время особенно актуальными. Об этом пишет «Лента.ру».
Одним из самых новых типов мошенничества стало мошенничество с криптовалютами, отметил специалист.
Второе место по популярности заняла мошенническая схема с подписками, когда аферисты подписывают человека на платные услуги без его согласия. Чаще всего это происходит при скачивании приложений или посещении некоторых сайтов, пояснил Липов.
Он также предупредил, что мошенники научились создавать онлайн-магазины, которые выглядят максимально реалистично.
Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно перепроверять информацию в Сети и всегда быть настороже, заключил IT-эксперт.
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«Мошенники могут предложить вам инвестировать в криптовалюты, обещая высокие доходы. Они также могут отправить вам ссылку, которую, по их словам, нужно нажать, чтобы получить криптовалюту бесплатно. На самом деле это вредоносная ссылка, которая может помочь украсть ваши личные данные», — цитирует издание слова собеседника.
Он также предупредил, что мошенники научились создавать онлайн-магазины, которые выглядят максимально реалистично.
«Они могут предложить товары по низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Но после оплаты товары никогда не поставляются», — отметил Сергей Липов.
Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно перепроверять информацию в Сети и всегда быть настороже, заключил IT-эксперт.
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Диана Аванесян