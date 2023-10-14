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IT-эксперт Мокеев рассказал, как сэкономить заряд смартфона

IT-эксперт Мокеев: Отключение ряда функций сэкономит заряд батареи телефона
14 октября 2023, 04:49
Фото: iStock/Daviles

Фото: iStock/Daviles

Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев заявил, что для экономии заряда батареи на смартфоне следует отключить некоторые функции, потребляющие энергию. Об этом пишет радио Sputnik.
«Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — цитирует издание слова собеседника.

Мокеев добавил, что ненужными для большинства пользователей могут быть такие функции, как автозапуск приложений и системный сервис печати.


Эксперт также упомянул о настройке, активно ищущей точки доступа к Wi-Fi, и соответственно тратящей энергию. Отключение таких функций поможет экономить заряд батареи, особенно если со временем снижается ёмкость аккумулятора. Кроме того, для более эффективного управления энергией рекомендуется использовать режим экономии, заключил Никита Мокеев.

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#режим
#отключение
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Экономист Казанцева рассказала, в каких случаях за ЖКУ можно платить меньше
Экономист Казанцева: За ЖКУ можно платить меньше, если в доме холодно
14 октября 2023, 05:01

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Экономист Наталья Казанцева заявила, что платить за услуги ЖКХ меньше можно, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была ниже восьми градусов, при этом коммунальные службы не включили отопление или включили слишком слабо. Об этом пишет «Прайм».
Специалист добавила, что для осуществления перерасчёта платы за услуги ЖКХ о подобной проблеме необходимо сообщить в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если договор заключён с ней напрямую.

Казанцева также посоветовала установить счетчик, так как оплата за отопление в этом случае  будет зависеть от наличия приборов учета.

«Лучший вариант — это установка индивидуальных квартирных и общедомовых приборов учета тепла, но не во всех домах это возможно технически», — цитирует агентство слова собеседницы.

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#оплата
#жку
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Стало известно, за сбор каких грибов россиянам грозит тюрьма
Эксперт Виноградов: уничтожение краснокнижных грибов грозит тюрьмой
14 октября 2023, 02:56

Фото: Минэкологии МО

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм» о возможных уголовных наказаниях за умышленное уничтожение грибов и растений, занесенных в Красную книгу России. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к тюремному заключению.
Соответствующий закон, предусматривающий наказание за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, вступил в силу в октябре. Согласно этому закону, лица, совершившие указанные противоправные действия, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до четырех лет и штрафу в размере до миллиона рублей.

В случае, если лицо совершило такие противоправные действия, используя свое служебное положение или совершило их с публичной демонстрацией в интернете, наказание может включать в себя лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может составлять до девяти лет.

Важным аспектом при рассмотрении каждого конкретного случая является размер причиненного экологического вреда и наличие умысла. Юрист отмечает, что случайное срезание краснокнижных грибов не приведет к уголовному преследованию, если нет предварительных действий, которые свидетельствовали бы о умысле совершения преступления, таких как размещение объявления в социальных сетях о намерении собирать редкие виды.

Правительство устанавливает список запрещенных к сбору грибов и растений. В августе Минприроды предложило расширить этот список, включив в него рядовку мацукатэ, женьшень настоящий и родиолу розовую (за исключением определенных популяций в Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Тыва и Магаданской области).

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#правительство
#закон
#наказание
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Россиян, уехавших в Израиль, мобилизуют на общих основаниях
Посол Бен Цви: Россиян, уехавших в Израиль, мобилизуют на общих основаниях
13 октября 2023, 23:46

Фото: iStock/CatEyePerspective

Россияне, переехавшие в Израиль и получившие гражданство, могут на общих основаниях быть призваны в армию еврейского государства Об этом посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил в интервью RTVI.
«Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из РФ у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал — из России, из Америки, из Франции, из Новой Зеландии», — пояснил израильский дипломат.

Он добавил, что не располагает данными о количестве репатриантов из РФ, которым могли прийти повестки о призыве на военную службу.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#дипломат
#рф
#россияне
#гражданство
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В РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых
РПЦ: В картине с патриархом Кириллом на фоне «Троицы» нет ничего неправильного
13 октября 2023, 23:07

Фото: сайт Кремля

Представитель РПЦ по связям с общественностью Вахтанг Кипшидзе заявил, что лишь «психически больные люди» могут увидеть в картине с изображением патриарха Московского и всея Руси Кирилла на фоне иконы «Троица» Андрея Рублева что-то неправильное. Об этом пишет Daily Storm.
Таким образом Кипшидзе прокомментировал фотографию с заседания Священного синода РПЦ, которая 11 октября была опубликована на сайте Московской патриархии. На снимке за спиной спикера расположена картина с изображением главы Русской православной церкви, который стоит перед иконой Святой Троицы. Богослов Андрей Кураев назвал такой кадр «попыткой причислить действующего патриарха к лику святых».

В ответ на это Кипшидзе сказал, что бывшему протодиакону «больше нечем заняться, кроме как рассматривать фотографии на официальном сайте Московской патриархии». Кроме того, подобная деятельность даёт «больной фантазии» Кураева полную свободу.

По словам представителя РПЦ, нет ничего предосудительного в изображениях людей на фоне икон. Это также касается и снимков, которые люди делают при посещении церквей и храмов.

«Вы эту фотографию обрамите и повесите на стену. Какой-то психопат, придя к вам домой, будет говорить, что вы сошли с ума и поставили себя в лик святых», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

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#рпц
#картина
#люди
#патриарх кирилл
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Дуров: Использование Telegram для усиления пропаганды маловероятно
13 октября 2023, 22:53

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи мессенджера могут видеть только тот контент, на который ранее подписались, поэтому маловероятно, что Telegram получится использоваться для усиления пропаганды. Об этом пишет РИА Новости.
«Маловероятно, что Telegram-каналы могут использоваться для значительного усиления пропаганды. Напротив, они служат уникальным источников информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по проверке фактов», — цитирует агентство слова Дурова.

Он добавил, что на этой неделе ХАМАС использовало мессенджер, чтобы предупредить жителей города Ашкелон в Израиле о скором начале ракетного удара и попросить их покинуть территорию.

«Поможет ли блокировка их канала спасти жизни людей или поставит под угрозу еще больше жизней? Всегда заманчиво действовать под воздействием эмоций. Но такие сложные ситуации требуют тщательного продумывания, которое должно принимать во внимание разницу между социальными платформами», — отметил Павел Дуров и подчеркнул, что подобные вопросы, напрямую касающиеся освещения военных действий, едва ли могут быть очевидными.

При этом искусственный интеллект и модераторы мессенджера удаляют миллионы вредоносных материалов каждый день, заключил основатель Telegram.

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#пользователи
#telegram
#искусственный интеллект
#новости
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Пассажиры с начала года совершили 23 млн поездок на подмосковном электротранспорте
13 октября 2023, 22:48

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье с начала года пассажиры совершили более 23 млн поездок в троллейбусах и трамваях. Число желающих воспользоваться электрическим транспортом увеличилось почти на 3 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня троллейбусы обслуживают пассажиров в трёх муниципалитетах – Химках, Подольске и Видном, а трамваи – только в Коломне. Маршруты захватывают все социально-значимые объекты – поликлиники, больницы, школы, городские достопримечательности и спортивные объекты.
 
В министерстве напомнили, что для оплаты проезда на электротранспорте можно воспользоваться банковскими или социальными картами, а также транспортными картами «Стрелка» или «Тройка».

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#минтранс мо
#транспорт
#трамвай
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартует сезонная акция по сдаче старых шин на утилизацию
13 октября 2023, 22:01

Фото: МинЖКХ МО

В Подмосковье с 15 октября по 15 ноября будет проходить ежегодная осенняя экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Её проведут Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.
«В середине осени автомобилисты обычно меняют резину. Старые шины и покрышки нельзя выбрасывать на придомовые контейнерные площадки в синие и серые баки. Жители Подмосковья могут привезти шины на 61 площадку «Мегабак» и принять участие в акции», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский
Он пояснил, что, сделав интересное фото, можно выиграть сертификат на покупку новой резины. Нужно лишь сделать креативную фотографию с шинами на любой площадке «Мегабак» и разместить в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.
 
Также ненужные покрышки можно сдать на вторичную переработку в пункты «Орис Пром» и «Дмитровский РТИ». Адреса площадок «Мегабак» и переработчиков шин размещены на сайте мегабак.рф.
 
По данным министерства, из автомобильных покрышек получают резиновую крошку, текстильное волокно и металл, изготавливают подошву для обуви, дорожные настилы, коврики для дома и даже сумки.
 
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#мегабак
#московская область
#подмосковье
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Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard
13 октября 2023, 21:58

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Маркетплейс Wildberries решил отменить введенную ранее комиссию в 3 процента при оплате покупок картами Visa и Mastercard, об этом «РИА Новости» сообщили представители компании.
«12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», - прокомментировали ситуацию представители маркетплейса. 

Помимо этого, Wildberries вернет денежные средства всем тем клиентам, с которых успели снять комиссию за тот период, что просуществовало это правило. 

При этом, ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что введение дополнительной комиссии при оплате картами западных платежных систем Visa и Mastercard вызвано особенностями операционно-технологического процесса. Однако, позже, Генпрокуратура, совместно с Роспотребнадзором и Банком России, решили проверить законность мер, введенных маркетплейсом.

В результате, Wildberries принял решение комиссию отменить. 

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#банк
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Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
Figaro: Макрон созвал совещание по безопасности после нападения с ножом в Аррасе
13 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совещание по вопросам безопасности, после того как в одной из школ в Аррасе произошло нападение, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает Figaro.
Сообщается, что на встрече присутствовали глава МВД Жеральд Дарманен, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр образования Габриэль Атталь и другие. 

Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. Данные о жертвах нападения не называются.

Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, который повлек смерть преподавателя. Отмечается, что за последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.

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