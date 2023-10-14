IT-эксперт Мокеев рассказал, как сэкономить заряд смартфона

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Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев заявил, что для экономии заряда батареи на смартфоне следует отключить некоторые функции, потребляющие энергию. Об этом пишет радио Sputnik.
«Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции», — цитирует издание слова собеседника.
Мокеев добавил, что ненужными для большинства пользователей могут быть такие функции, как автозапуск приложений и системный сервис печати.
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