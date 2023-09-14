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IT-эксперт Мясоедов назвал блокировку WhatsApp в РФ возможным сценарием

14 сентября 2023, 18:01
Фото: istockphoto.com/mapo

Фото: istockphoto.com/mapo

IT-эксперт Павел Мясоедов допустил полную блокировку мессенджером WhatsApp может быть полностью заблокирован в России при условии, если владеющая им компания Meta* не пойдёт на сотрудничество.

«Блокировка WhatsApp — вполне возможный сценарий. Мы все знаем, что ряд продуктов крупных западных компаний уже заблокировали в России. Мы можем пользоваться ими через VPN или другими обходными путями. Как показывает статистка, число пользователей в РФ кратно уменьшилось из-за неудобств», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.

В то же время, специалист допустил и то, что Meta* всё-таки пойдёт на компромисс с российскими властями из-за большо числа пользователей WhatsApp в России, и блокировки мессенджера удастся избежать.

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#соцсети
#роскомнадзор
#рф
#мессенджеры
#технологии
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В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде
14 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto / anyaberkut

Жители Подмосковья могут получить справки центра занятости населения и о мерах социальной поддержки в двух форматах: онлайн и на бумажном носителе.

«С начала года выдано на бумажном носителе всего 13 тысяч справок. Наиболее популярный способ получения справок — онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить её гораздо удобнее и проще», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.  

Людмила Болатаева также отметила, что получение справки в электронном виде значительно экономит время заявителя.  

Оформить справки онлайн можно на сайте.  

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Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот. 

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#подмосковье
#министр
#онлайн
#справки
#людмила болатаева
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В Москве ожидается похолодание на выходных
14 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/Noppasin Wongchum

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные температура в Москве снизится.
«На предстоящих выходных, 16-17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7-13°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости сообщал, что климатическое лето с дневными температурами до 24°C продолжится до 14 сентября. По его словам, уже в следующую пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20°C.

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#погода
#температура
#выходные
#москва
#прогноз
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На каруселях в Подмосковье за лето покатались более 295 тыс человек
14 сентября 2023, 17:25

Фото: Минблаго МО

За минувший летний сезон карусели в Подмосковье привлекли более 295 тыс посетителей. Такую статистику предоставили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Рады отметить, что в летний сезон карусели посетило значительное число гостей. Это отражает их постоянную популярность и роль как любимого места для семейного отдыха», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин
С момента запуска программы в 2018 году на каруселях, разработанных известным дизайнером Денисом Симачёвым, покатались более 2 млн человек. Аттракционы оснащены стереоаудиосистемой и иллюминацией.

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#министерство благоустройства мо
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#аттракционы
#подмосковье
#московская область
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Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp
14 сентября 2023, 17:20

Фото: istock / ipuwadol

Популярный мессенджер WhatsApp, при условии появления каналов с запрещенной информацией, могут заблокировать. Блокировка будет зависеть от дальнейшего поведения компании Meta*.
WhatsApp запустил функцию каналов в 150 странах, в России на данный момент она недоступна.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — пояснили в сообщении ведомства.
Требования законодательства РФ распространяются на социальные сети и средства общения, которые работают на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. 

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин утверждали, что не исключают блокировку WhatsApp на территории РФ. 

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#социальные сети
#роскомнадзор
#рф
#мессенджеры
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В Подмосковье подготовили сеянцы для акции «Наш лес. Посади своё дерево»
14 сентября 2023, 17:05

Фото: Istockphoto / zhukovvvlad

Подмосковные специалисты подготовили сеянцы для высадки на лесных площадках акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весь посадочный материал для восстановления лесов Подмосковья выращивает Центрлесхоз. Сейчас там заканчивается выкопка посадочного материала для акции. В четверг на центральную площадку из Сергиево-Посадского питомника в Ногинское лесничество отправят почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, уже привезен посадочный материал на 24 лесных участка в 15 лесничествах. Перед отправкой корни сеянцев обработали от высыхания.
«Для акции на лесных участках выкопано около 100 тыс сеянцев. Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона – сосну и ель», – отметил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.
 
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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево»



 
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#экологическая акция
#подмосковье
#московская область
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Мобильное приложение Системы-112 поможет оформить европротокол
14 сентября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В мобильном приложении Системы-112 Московской области появилась функция упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий, то есть оформление протокола ДТП без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД.

Мобильное приложение Системы-112 Московкой области постоянно совершенствуется, разработчики постоянно добавляют новые фукнкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Новая функция оформления европротокола с помощью приложения стала очень удобной разработкой. Водителям не приходится часами ждать правоохранителей и на дорогах не создаются заторы. А также, снизилась нагрузка на сотрудников ГИБДД.

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

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Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.

Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года оказали помощь жителям 8 миллионов раз.

Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области.

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Зеленоградск и Петербург стали самыми кошачьими городами России
14 сентября 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/VYCHEGZHANINA

Сервиса путешествий Туту.ру установил список самых «кошачьих» городов России, к которым относятся Зеленоградск, Санкт-Петербург, а также Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола.
Так, в Зеленоградске Калининградской области к кошкам проявляют особые любовь и внимание, также в городе есть собственный сквер «Котофейня» и тематический музей «Мурариум». А в Петербурге есть несколько кошачьих кафе и кошачьих «памятников», также много котов водится в Эрмитаже.

Как передаёт Газета.ру, в Тюмени кошкам посвящен целый сквер, на аллее в центре города установлены гранитные тумбы с золотыми фигурками этих животных, а в Казани кошки являются элементом брендинга города, на одной из улиц города можно увидеть памятник Коту казанскому.

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#животные
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Новые «Бременские музыканты»: что шокировало зрителей трейлера
Вышел трейлер нового фильма про Бременских музыкантов: почему стоит посмотреть
14 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/LeMusique

Трейлер картины, которая обещает стать хитом кинопроката, уже доступен к просмотру. Мнения тех, кто успел посмотреть анонс современных «Бременских музыкантов», а также о том, чего стоит ждать от фильма, расскажет редакция «Радио 1».

Новые Бременские музыканты: почему стоит посмотреть


Фильм обещает порадовать зрителей обилием звезд, юмора, пейзажами и незабываемой музыкой Геннадия Гладкова. В современной версии картины снялись: Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Юлия Пересильд и другие. Потрясающие пейзажи, которые можно увидеть в фильме, хорошо знакомы жителям Подмосковья. Одной из площадок стали люберецкие песчаные карьеры. А вот кадры «средневековой Германии» снимали на Северном Кавказе – в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Режиссером проекта стал Алексей Нужный.
Фильм представит зрителям приключенческую историю бродячих музыкантов, которые вновь сплотятся, чтобы вернуть на мрачные улицы смех и радость, но прежде всего, им придется рассмешить Принцессу. Встреча с дочерью Короля стала опасной авантюрой. Музыканты столкнутся на своем пути с интригами, коварством и ловушками. Но они готовы на все ради подвига, поэтому их не остановят преступные схемы разбойников, тайны королевской семьи и капризы Принцессы.



Мнения первых зрителей о трейлере «Бременские музыканты»


Трейлер оставил неоднозначное впечатление после просмотра. Зрители восхищались и негодовали. Кто-то остался доволен и с нетерпением ждет выхода новинки в кинопрокат, а зрители, которые оставили негативные отзывы посетовали, что образы животных слишком пугающие, а актеров следовало бы просто загримировать, а не надевать на них костюмы. Однако, даже недовольные трейлером зрители ждут, когда фильм выйдет на большие экраны, уповая на то, что технические решения образов зверей к прокату будут изменены.


«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября
«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября


«Бременские музыканты 2023» дата выхода


Новинка выйдет в прокат 1 января 2024 года. Впервые о проекте россиянам рассказали летом 2022 года, тогда же картина получила финансовую поддержку от «Фонда кино». Съемки картины завершились в августе текущего года.

Самые успешные экранизации российских мультфильмов


Пока история «Бременских музыкантов» не вышла в кинопрокат, самое время посмотреть российские мультфильмы, экранизация которых признана самой успешной. Лидерами проката стали мультфильмы: «Маша и Медведь», «Фиксики», «Турбозавры», «Три кота», «Смешарики».
 

Самые кассовые российские фильмы для детей


Фильмами, которые вместе с детьми будет интересно посмотреть и взрослым, стали: «Чебурашка», «Артек. Большое путешествие», «Красная Шапочка», «Волшебники», «Мой папа – вождь», «Пётр I: последний царь и первый император». Эти картины для семейного просмотра стали самыми кассовыми российскими фильмами и продолжают оставаться популярными на сегодняшний день.

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#съёмки
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Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот
14 сентября 2023, 16:40

Фото: Istockphoto / Tero Vesalainen

В сентябре более 5 тыс детей-сирот автоматически получили стипендию губернатора Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Стипендия губернатора – одна из важных социальных программ Московской области. Она облегчает финансовое положение детей-сирот, помогает получить образование и развиваться, несмотря на сложности. В том числе её получили почти 1,5 тыс вновь поступивших студентов. Каждый студент ежемесячно получает 6 тыс рублей», – пояснила Болтаева
Подобную меру поддержки получают дети-сироты, которые учатся очно в колледже, техникуме или вузе, независимо от места нахождения учебного учреждения. Выплата назначается и выплачивается в проактивном режиме – никуда обращаться за ней не надо.

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