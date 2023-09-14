IT-эксперт Мясоедов назвал блокировку WhatsApp в РФ возможным сценарием

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«Блокировка WhatsApp — вполне возможный сценарий. Мы все знаем, что ряд продуктов крупных западных компаний уже заблокировали в России. Мы можем пользоваться ими через VPN или другими обходными путями. Как показывает статистка, число пользователей в РФ кратно уменьшилось из-за неудобств», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.
В то же время, специалист допустил и то, что Meta* всё-таки пойдёт на компромисс с российскими властями из-за большо числа пользователей WhatsApp в России, и блокировки мессенджера удастся избежать.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская