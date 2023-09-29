Радио1
Главная / Новости / Общество/ IT-эксперт Шурыгин: У мошенников появилась новая схема, связанная с госизменой

IT-эксперт Шурыгин: У мошенников появилась новая схема, связанная с госизменой

29 сентября 2023, 03:15
Фото: iStock/Lincoln Beddoe

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

IT-эксперт Михаил Шурыгин предупредил россиян о том, что злоумышленники стали использовать новые мошеннические схемы. Об этом пишет «Лента.ру».
Он рассказал, что мошенники звонят якобы из ФСБ и начинают со слов: «Вы подозреваетесь в госизмене». Затем они убеждают жертву, что с её карты переводились средства на помощь зарубежным военным.

«Не верьте, не бегите переводить деньги на «безопасные» счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку», — призвал Шурыгин.


Кроме того, мошенники теперь могут имитировать голоса людей с помощью генеративных алгоритмов искусственного интеллекта.

«Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. Сейчас существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки», — отметил эксперт.

Читайте также:

Юрист Соловьёв назвал самый популярный трюк телефонных мошенников

Как вернуть деньги, если перевел мошенникам на карту

С 1 октября банки помогут ЦБ РФ быстрее выявлять телефонных мошенников

#деньги
#эксперт
#мошенники
#банки
#карты
#фсб
#юрист
#ии
Читайте нас в
«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства
29 сентября 2023, 02:27

Фото: iStock/Anawat_s

Шахматистка Александра Костенюк на YouTube-канале Вити Кравченко рассказала, с чем было связано её решение о смене спортивного гражданства.
По словам спортсменки, такое решение она приняла летом прошлого года.

«Я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех, и в спорте тоже», — заявила шахматистка.

Александра Костенюк благодаря первому браку со швейцарцем получила гражданство Швейцарии, однако продолжала выступать за сборную РФ. Позже на фоне санкций в отношении россиян ей пришлось участвовать в соревнованиях под международным флагом.

Спортсменка при этом подчеркнула, что не желает окончательно разрывать связи с Россией, потому что это её Родина, которую невозможно вычеркнуть из жизни.

Читайте также:

Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство

Французский политолог Леруа получил российское гражданство

Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам

#гражданство
#государство
#рф
#шахматы
#спортсмены
Читайте нас в
Депутаты предложили обеспечивать мигрантов жильем за счет работодателей
«Известия»: Госдума захотела обязать работодателей обеспечивать жильем мигрантов
29 сентября 2023, 02:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Согласно информации, опубликованной в газете «Известия», работодателей, принимающих на работу трудовых мигрантов, будут обязывать предоставить им жилье. Этот законопроект будет вынесен на рассмотрение нижней палаты Государственной Думы членами комитета по строительству и ЖКХ.
Согласно предложению, компании, нанимающие иностранных работников, должны будут обеспечить их временным жильем на период действия трудового договора. Это может быть реализовано через создание специальных общежитий, аренду жилья или предоставление квартир в аренду. Главное условие — чтобы место жительства имело оформленную временную регистрацию.

Для тех, кто не соблюдает данное требование, законодатели предлагают ввести штрафы, достигающие 500 000 рублей, и возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 дней. При этом, если работник самостоятельно обеспечивает себе жилье, то работодатель освобождается от этой ответственности.

Законопроект связывают с увеличением числа правонарушений и беспорядков, в которых участвуют трудовые мигранты. Также депутаты надеются, что это поможет преодолеть проблему «резиновых» квартир, где фиктивно регистрируются десятки или сотни иностранных граждан.

Читайте также:

Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить экзамен по русскому для мигрантов

Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов

Рубль сотрудника бережёт: как спасти сферу обслуживания ​
#жильё
#бизнес
#депутаты
#компании
#законопроект
#мигранты
#штрафы
#работодатель
#омбудсмен
Читайте нас в
Названы преимущества пятого поколения Су-57
Полковник Матвийчук: Су-57 превосходит все истребители четвертого поколения
29 сентября 2023, 00:59

Фото: Минобороны РФ

Истребители пятого поколения Су-57 существенно отличаются от моделей, которые были поставлены на вооружение российской армии несколько лет назад, утверждает бывший полковник спецназа и эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».
По словам Матвийчука, новейший истребитель Су-57, введенный в боевое использование Минобороны России, представляет собой мощную машину, которая существенно превосходит истребители четвертого поколения по ряду параметров, включая скорость, маневренность и огневую мощь. Кроме того, этот истребитель обладает малой заметностью, что делает его более эффективным на поле боя.

Специалист также отметил, что американская армия имеет свои аналогичные истребители, но Су-57 обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. Матвийчук подчеркнул, что новый Су-57 выполняет функции поддержки пехоты на поле боя.

Читайте также:

ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57

Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО

Перечислены проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при работе с подаренными Западом F-16
#россия
#скорость
#оружие
#армия
#вкс
#всу
#минобороны
#истребители
Читайте нас в
Какой праздник 29 сентября: традиции, обычаи, именины
29 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

В этот день отоларингологи отмечают свой профессиональный праздник, поклонники группы «Чайф» празднуют День рождения коллектива, а работники сферы здравоохранения проводят акции, посвященные работе одного из главных органов человека – сердца. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и какие традиции существуют.

Всемирный день сердца 

 
29 сентября отмечается день, который посвящен работе главного органа человека – сердцу. Всемирный день сердца является крупнейшей кампанией в области здравоохранения. В этот день медицинские организации проводят акции, в ходе которых гражданам рассказывают о важности сердца и о том, как снизить риск развития сердечных заболеваний. В 2023 году это торжество отметят более 100 стран мира. 
 

День отоларинголога 

 
Профессиональный праздник в этот день отмечают отоларингологи, Это специалисты, которые лечат болезни уха, горла и носа. В народе представителей такой профессии называют ЛОРами. Поздравить отоларингологов можно сувенирами, конфетами, приятными мелочами, которые сделают их трудовые будни более уютными.  
 

День кофе   

 
                                                                                                                 Фото: iStock/amenic181

Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире. Мало кто знает, что родиной кофе считается Африка. Существует легенда, согласно которой, способность кофейных зерен придавать бодрость открыл эфиопский пастух IX-м веке. Постепенно из кофейных зерен стали делать напиток, который полюбился многими народами и получил всемирную популярность. 
 

День рождения рок-группы «Чайф» 

 
29 сентября день рождения отметит группа, исполнившая знаменитую песню о страданиях болельщиков Ямайки. Российская рок-группа «Чайф» выпустила немалое количество песен, однако самыми популярными из них стали: «Оранжевое настроение» и «Аргентина-Ямайка 5:0». В этот день празднуют не только музыканты группы, но и их преданные поклонники. 

Ефимия, Птичья костка

 
Православные христиане в этот день чтят память святой Евфимии Всехвальной, у которой была трагическая судьба. Жила Ефимия в начале IV века в Халкидоне и была родом из христианской семьи. Когда начались гонения на верующих, ее истязали и бросили диким зверям на съедение. 

                                                                                                                 Фото: iStock/thomaslenne

В народе этот праздник называют Птичьей косткой. В этот день на Руси было принято гадать на птичьих костях. Благодаря гаданиями можно было предсказать погоду. Согласно поверьям, в этот день не стоит начинать новые дела, ходить большой компанией, есть рыбу. Переезд или дальняя поездка, запланированные на этот день, могут стать неудачными, 
 
Именины: Сергей, Алексей, Иосиф, Григорий, Виктор, Людмила 

Читайте также:

День Тульского праздника 28 сентября: история происхождения

В Чеховском парке КиО в честь Дня туризма проводят бесплатную экскурсию по городу

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее пройдет акция «День туризма»
#праздник
#музыканты
#день рождения
#кофе
#рок
#акции
#профессии
#болезни
Читайте нас в
Заболеваемость животных бешенством за пятилетку снизилась в Подмосковье на 88%
28 сентября 2023, 22:41

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области снизилось количество случаев заболевания животных бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
С начала года в Подмосковье зафиксировали 17 случаев заболеваний бешенством. За последние пять лет благодаря мерам профилактики их количество снизилось на 88%, отметили в ведомстве.
                                                                                                                      
Там напомнили, что вакцинация от бешенства необходима всем питомцам, вне зависимости от того, контактирует кошка или собака с другими животными или нет.
 
Ещё одна часть профилактики - раскладка оральной вакцины от бешенства для диких животных. Эту работу ежегодно начинают в мае. Брикеты-приманки с вакциной раскладывают в лесах. За сезон используют более 1,2 млн доз вакцины.

Читайте также:

Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл

Регистрацию питомцев в Московской области перевели в «цифру»

На подмосковном геопортале появились ветеринарные клиники
 

                                                                     
#минсельхозпрод мо
#животные
#вакцинация
#бешенство
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
МФЦ Серебряные Пруды принял участие в сборе книг для школьников Донбасса
28 сентября 2023, 22:17

Фото: Istockphoto / morgan23

Сотрудники МФЦ в Серебряных Прудах приняли участие в акции «Литература — школам Донбасса», в ходе которой собирают книги на русском языке для детей ЛДНР. Об этом сообщает «Серебряно-Прудский вестник».
«Надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям дети Донбасса получат возможность читать книги на русском языке, а красивые иллюстрации подарят им положительные эмоции», – сказала директор ведомства Фаина Ермолова
Волонтёры городского округа также установили корзину для сбора книг в Центральной библиотеке.
 
Все собранные в Серебряных Прудах книжки ребятам из ЛДНР передадут в ближайшее время. Акция «Литература – школам Донбасса» завершается в Московской области 1 октября. 

Читайте также:

В Серебряных Прудах запустят полностью автоматизированную котельную

Легкоатлеты Серебряных Прудов устроили забег памяти лётчицы Ерёминой 

Серебряные Пруды вошли в тройку лидеров по сбору зерновых культур


 

#серебряные пруды
#книги
#днр
#лнр
#донбасс
#мфц
#акция
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Канаде после обращения российского посольства закрыли фонд эсэсовца Хунки
28 сентября 2023, 22:14

Фото: istock / Gabriel Shakour

Университет Альберты в Канаде решил закрыть образовательный фонд имени ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Решение было принято спустя несколько часов после обращения посольства РФ. Об этом рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов изданию РИА Новости.

«Фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки закрыли после обращения российского посольства в университет Альберты», — заявил Степанов.
Также посол заявил, что фонд продолжал работу даже после скандала в парламенте Канады. Олег Степанов также отметил, что работа в этом направлении важна и своевременна.

Ранее посол заявлял, что возможно возбуждение уголовного дела в отношении Ярослава Хунки и РФ сейчас изучает его истории. Также Ярослав Хунка сообщил, что намеревается переехать из Канады после мирового скандала с ним. 

Читайте также: 

В Совфеде объяснили, зачем американские СМИ начали критиковать Украину

Песков: В России нужно повышать расходы на оборону

На Западе поставили Зеленского на место

#работа
#университет
#обращения
#посол
#фонд
#новости
#рф
Читайте нас в
Речной транспорт в Подмосковье со старта навигации обслужил 24 тыс пассажиров
28 сентября 2023, 22:08

Фото: Минтранс МО

С начала 1 мая речной навигации водным транспортном в Московской области воспользовались более 24 тыс пассажиров. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Маршрут в Серпухове обслужил порядка 6,6 тыс пассажиров, в Лыткарине – 14,1 тыс, в Коломне – свыше 3,4 тыс.
В Лыткарине от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж». 800 м он проходит за 5 минут. Катер будет курсировать до 20 ноября. 
 
В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка ходит теплоход «Москва-108». Протяжённость маршрута – 24 км, время в пути – 1,5 часа. 
 
А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады курсирует теплоход «Зуша». На преодоление 4 км он тратит порядка 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
 
Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка». При этом в 2023 году проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем при оплате наличными средствами.

Читайте также:

В Подмосковье начнут фиксировать нарушения правил парковки на остановках

Исполнять обязанности гендиректора Мострансавто будет Илья Щербаков

В Московской области установили все 600 новых комплексов фотовидеофиксации
 

#минтранс мо
#вода
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Подмосковье заметили второго по величине бражника Европы
28 сентября 2023, 21:53

Фото: Минэкологии МО

Подмосковные натуралисты заметили на этой неделе в регионе особей крупного мотылька – бражника вьюнкового. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Это второй по величине бражник в Европе после так называемой мёртвой головы.
«Бражник вьюнковый – теплолюбивый, изначально южный вид. В северные районы насекомые расселились во время миграций. Размах их крыльев может достигать 12 см, как у тропической птички колибри. Хоботок такого бражника очень длинный – до 10 см в развёрнутом виде», – рассказал глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов
Вьюнкового бражника можно встретить как в тропических регионах Земного шара, так и в северных, куда мотыльки прилетают во время миграций. В России он встречается на юге и в средней полосе европейской части страны. 
 
Однако за последние годы насекомые расширили свой ареал обитания и закрепились там, куда раньше залетали только мигрирующие особи, – например в Подмосковье.

Читайте также:

Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени

В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев

В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме


 

#тихон фирсов
#минэкологии мо
#природа
#насекомые
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф