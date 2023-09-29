IT-эксперт Шурыгин: У мошенников появилась новая схема, связанная с госизменой

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IT-эксперт Михаил Шурыгин предупредил россиян о том, что злоумышленники стали использовать новые мошеннические схемы. Об этом пишет «Лента.ру».
Он рассказал, что мошенники звонят якобы из ФСБ и начинают со слов: «Вы подозреваетесь в госизмене». Затем они убеждают жертву, что с её карты переводились средства на помощь зарубежным военным.
Кроме того, мошенники теперь могут имитировать голоса людей с помощью генеративных алгоритмов искусственного интеллекта.
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«Не верьте, не бегите переводить деньги на «безопасные» счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку», — призвал Шурыгин.
«Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. Сейчас существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки», — отметил эксперт.
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Диана Аванесян