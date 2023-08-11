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IT-гигант Amazon штрафует сотрудников, которые отказываются работать в офисе

11 августа 2023, 12:42

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Сотрудников американской IT-компании Amazon начали штрафовать за постоянную удаленную работу
Financial Times пишет, что сотрудники, которые сопротивляются практике возвращения в офис, начали получать письма, где их уведомляют, что их рабочее место «в настоящее время не соответствуют ожиданиям». Работникам необходимо работать в офисе, хотя бы 3 дня в неделю.

Ранее сообщалось, что глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.


Отмечается, что правительство одобрило подготовленный законопроект. Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.

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#работа
#офис
#сотрудники
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Перечислены лучшие собаки-партнёры для пробежек
Кинолог Голубев: на пробежки лучше брать с собой овчарок, хаски и пуделей
11 августа 2023, 12:58

Фото: istockphoto.com/TRAVELARIUM

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что лучшими партнёрами для пробежек являются такие породы собак, как пудели, хаски и различные виды овчарок, а также самоеды и гончие.
«Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Для совместного бега подойдут все виды гончих, легавых и борзых собак, многочисленные и разнообразные овчарки, пудели, хаски и самоеды. Но главное, чтобы у собаки были хорошее здоровье, отличный контакт с владельцем и желание сопровождать своего хозяина», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Голубев.

Эксперт подчеркнул, что перед тем, как брать собаку с собой на пробежку и нагружать её физическими нагрузками, надо учесть вес и размер животного. Так, по его словам, собака весом более 50 кг или менее 3 кг вряд ли подойдёт для такого рода занятий.

До этого сообщалось, что косатки напали на небольшую яхту в берегах Атлантики. Так, 70-летний владелец судна Феп Филуцерос двигался от побережья мыса Сан-Висенте в Португалии к французской коммуне Руайан, когда его начали преследовать пять касаток, две из которых начали нападать на судно, а одна даже оторвала руль. Однако, как передают «Дни.ру», по итогу всё завершилось благополучно, Филуцерос и его судно не пострадали.

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#собаки
#здоровье
#спорт
#рекомендации
#животные
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Депутат Мособлдумы Легков встретился с детьми из ДНР
11 августа 2023, 12:58

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Олимпийский чемпион и депутат Московской областной Думы Александр Легков посетил город Шахтёрск в ДНР, где встретился с юными воспитанниками местной спортивной школы.
Глава города Шахтерск Александр Шатов лично встретил Александра Легкова и рассказал о новейшей истории города.

Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы поговорил с руководителями организаций, поделился опытом работы в Подмосковье, обменялись контактами и договорились взаимодействовать и создавать совместные проекты.

Александр Легков посетил спортивную школу  «Олимп» и пообщался с юными спортсменами.


В качестве подарка олимпийский чемпион привёз в спортшколы новый инвентрь от коллег из спорткомплекса в подмосковном городе Хотьково.
«Приехал к начинающим спортсменам спортшколы «Олимп» пообщаться, потренировался, рассказал про свой путь в спорте, показал упражнения, которые делал, чтобы достичь результата, возможно, кто-то из этих ребят захочет стать профессиональным спортсменом, и мой пример им поможет», — рассказал Александр Легков.
Депутат Мособлдумы пригласил детей из Шахтёрск посетить в спортивном лагере от спорткомплекса, расположенного в Хотьково.
«Это благотворительная акция хотьковского «Олимпа» и моего фонда «Вместе — ЛЕГКО». В рамках этой акции шахтерские мальчишки проведут сборы в Подмосковье, подружатся с ребятами из Подмосковья, посмотрят наш регион», — поделился  подмосковный депутат.
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#сво
#удар
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В США сообщили тревожные новости о маневре Путина у Аляски
Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские корабли у Аляски испугали США
11 августа 2023, 12:42

Фото: iStock/John Pennell

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — заявил Макгрегор.

Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно. 

Напомним, ранее Макгрегор заявил, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации. По его словам, сейчас ситуация приближается к тому, что польские войска войдут на территорию Украины. Он отметил, что изначально было ясно, что Киев не сможет одержать победу над Россией. 

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#сша
#польша
#всу
#киев
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В Калужской области снят режим «Ковёр», ограничивающий полёты
11 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/valio84sl

Режим «Ковер», который ограничивал полёты гражданских самолетов, отменён в Калужской области.
РИА Новости, ссылаясь на представителя Международного аэропорта Калуга, сообщает об отмене данного режима.
 
Ограничения вводились из-за угрозы атаки беспилотников. Также это коснулось московского аэропорта Внуково. Часть бортов перенаправляли в другие аэропорты Московского авиационного узла. Но сейчас работа продолжается в штатном режиме.
 
Сергей Собянин сообщал о попытке прилета на Москву одного беспилотника. Системы ПВО его ликвидировали. Обломки БПЛА обнаружили в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьёзных разрушений не зафиксировано.

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#аэропорт
#полеты
#самолет
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В ГД внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет
11 августа 2023, 12:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.
Отмечается, что правительство одобрило подготовленный законопроект. 

Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы. 

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.

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#школы
#правительство
#законопроект
#депутат
#ребёнок
#госдума
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Миколог Дьяков рассказал, где искать белые грибы в Подмосковье
Миколог Дьяков рассказал, где в Подмосковье можно найти белый гриб
11 августа 2023, 12:24

Фото: IStock/Evgenia Glinskaia

Каждый грибник знает, — если в корзине оказался хотя бы один белый гриб – «охота удалась». Белый гриб – настоящий царь грибов, его любят за большие размеры, кладезь витаминов и вкус. 11 августа в России отмечают день белого гриба. В честь этого «Радио 1» выяснило, в какие районы Подмосковья нужно ехать, чтобы точно встретить несколько боровиков.
В этом году в социальных сетях жители Московской области публикуют фотографии с отменным урожаем. И почти в каждой корзинке можно найти минимум один белый гриб. Дело в том, что в этом году погода в Подмосковье была благоприятная, поэтому грибы полезли наверх. Как рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков, с наступлением жары белого гриба стало чуть меньше, но всё же их можно найти.
«Конечно, неделю назад белых грибов было побольше, но сейчас их тоже не мало, поэтому идти на сбор имеет смысл. Всего белых грибов пять видов, у них немного разная биология, поэтому размах у них большой, они охватывают много районов, ареалы у них большие», — рассказал Максим Дьяков.
Гриб легко узнать по коричневой шляпке и массивной ножке. Он растёт под хвойными и лиственными деревьями, любит дренированную почву и не встречается на болотах.

Считается, что белые грибы растут в основном в южной части Московской области. Также их можно найти и на западе Подмосковья. Именно в этих областях вызревают самые большие урожаи.

На юге региона грибники охотятся за белым грибом в Юсупово, Подольске, в районе Аэропорта Домодедово, в Ступино и Чеховском. Леса вокруг этих районов порадуют отменным урожаем. На западной части Московской области любят Серпухов, Звенигород, село Артемка. Считается, что на этом направлении грибов немного меньше, чем в южной части Подмосковья, но полную корзину боровиков собрать можно.

По словам специалиста, у грибников ещё есть время собрать урожай белых грибов, потому что они растут с мая и до самого снега.

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#подмосковье
#грибы
#урожай
#грибники
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В Дагестане отключили электричество из-за нехватки денег
11 августа 2023, 12:10

Фото: istockphoto/Ольга Симонова

Перебои с подачей электричества в Дагестане возникли из-за недостаточного финансирования.
РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу энергетической компании «Россети», пишет, что более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы.
 
Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.
 
Ситуацию, возможно, изменит программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на сумму 11,8 млрд рублей, но таких денег нет.
 
«Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 млрд рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», —сообщили в «Россетях».
Ранее сообщалось, что более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании.
В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.

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#дагестан
#свет
#электричество
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Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам после аварии
11 августа 2023, 12:02

Фото: iStock/Anton Novikov

Певица Лада Дэнс, которая пострадала в аварии, впервые после ЧП обратилась к своим поклонникам в социальных сетях.
Артистка поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что  врачи делают всё «на максимальном уровне».
 
Певица обратила внимание на то, что ей пока морально сложно быть активной в социальных сетях, но она читает и видит все добрые слова и пожелания от поклонников, которые дарят ей силы в трудный период её жизни.
 
По словам Лады Дэнс, в СМИ появилось много ложной информации. Певица пообещала чуть позже поделиться с поклонниками официальной информацией.

Авария с участием трех автомобилей случилось 5 августа на 52 км Симферопольского шоссе в Подольске. После ДТП артистка не могла передвигаться самостоятельно. В машину скорой её перенесли на каталке. Также медики обнаружили у певицы внутримозговую гематому.

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#авария
#дтп
#певица
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Стартовал приём заявок на участие в Международном форуме «Женщина третьего тысячелетия»
11 августа 2023, 12:00

Фото: istockphoto / Monoliza21

В Москве с 10 по 11 октября будет проходить 2-й Международный форум «Женщина третьего тысячелетия».
Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» является уникальной площадкой для объединения женщин-лидеров из всех регионов России и зарубежных дружественных стран.
 
Мероприятие проводится для обмена опытом и знакомства с передовыми практиками, направленными на обсуждение роли женщин в современном мире.

Участицами форума могут стать представительницы малого, среднего и крупного бизнеса в разных сферах, топ-менеджеры крупных компаний, представительницы культуры, блогеры, инфлюенсеры, телеведущие, радиоведущий, журналисты и другие.

Пройти регистрацию на Международный женский форум можно по ссылке. Там же можно узнать подробности мероприятия.

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Подмосковье ищет медработников