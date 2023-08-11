IT-гигант Amazon штрафует сотрудников, которые отказываются работать в офисе

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Сотрудников американской IT-компании Amazon начали штрафовать за постоянную удаленную работу
Financial Times пишет, что сотрудники, которые сопротивляются практике возвращения в офис, начали получать письма, где их уведомляют, что их рабочее место «в настоящее время не соответствуют ожиданиям». Работникам необходимо работать в офисе, хотя бы 3 дня в неделю.
Ранее сообщалось, что глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.
Отмечается, что правительство одобрило подготовленный законопроект. Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.
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Ранее сообщалось, что глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.
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Мария Фирсова