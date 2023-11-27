IT-специалист Симачёва: Легче всего перейти в IT математикам и экономистам

Журналистка Александра Баязитова осуждена к пяти годам лишения свободы. Она признана виновной в вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка. Редакция «Радио 1» расскажет, за что женщина требовала деньги, и почему она получила срок в несколько раз меньше, чем требовала сторона обвинения.