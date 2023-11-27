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IT-специалист Симачёва: Легче всего перейти в IT математикам и экономистам

27 ноября 2023, 16:12
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

IT-специалист Лада Симачёва заявила, что легче всего перейти в IT-сферу людям, имеющим техническое образование. К ним она отнесла математиков, физиков и экономистов.
«Проще всего будет специалистам, чьё образование связано с точными науками: математикой, физикой, экономикой. Но это не значит, что гуманитарии не могут перейти в IT. Скорее людям с гуманитарным складом ума потребуется вкладывать больше усилий в освоение новых знаний», — отметила в беседе с RT Симачёва.

Кроме того, по её словам, не сложно освоиться в такой сфере будет маркетологам.


А людям, которые хотят перейти в эту отрасль, специалист рекомендовала освоить азы веб-разработки и UX/UI.

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«Зверские сроки» за вымогательство у банкира: на сколько сядет журналистка Баязитова
Басманный суд признал виновными Баязитову и Архарову по делу о мошенничестве
27 ноября 2023, 16:28

Фото: iStock/Elena Horrmann

Журналистка Александра Баязитова осуждена к пяти годам лишения свободы. Она признана виновной в вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка. Редакция «Радио 1» расскажет, за что женщина требовала деньги, и почему она получила срок в несколько раз меньше, чем требовала сторона обвинения.

Журналистка Баязитова получила пять лет колонии за вымогательство 


Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы. Медиатехнолог Ольга Архарова получила четыре с половиной года колонии. Обе фигурантки уголовного дела признаны виновными в вымогательстве денежных средств у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова.

За что осудили Баязитову


Александра Баязитова и Ольга Архарова разместили в телеграм-канале «Адские бабки» негативную информацию о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. За удаление сведений, порочащих честь и достоинство Ушакова, женщины требовали значительные суммы денег. Потерпевший сообщил о вымогательстве в полицию и написал заявление.

Следствие выяснило, что в вымогательстве денежных средств также принимала участие третья фигурантка уголовного дела Инна Чурилова. Женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием, за что получила условный срок. За удаление информации из телеграм-канала, осужденные требовали у топ-менеджера банка более одного миллиона рублей.  

Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки
Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки


10 августа 2022 года подозреваемые были помещены в СИЗО.

Прежде сторона обвинения запросила для Баязитовой 14 лет лишения свободы, однако адвокаты подсудимой указывали на хронические заболевания женщины. Баязитова страдает гипертонией, сахарным диабетом и глаукомой. Сторона защиты также просила суд принять во внимание тот факт, что подсудимая осуществляет уход за больной матерью. 

Кроме того, предприниматель Александр Ушаков заявил, что претензий к обвиняемым не имеет, и просил не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.
 


В Госдуме отреагировали на  приговор Баязитовой


Приговор в отношении журналистки Александры Баязитовой прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Евгений Попов. Он заявил, что некоторая доля утешения есть в том, что женщина получила 5 лет лишения свободы вместо 14, на которых прежде настаивал прокурор, приводит слова Попова издание РИА Новости.

«Сроки несопоставимые, как мне кажется, с тяжестью деяния, которое они совершили. Видел их родителей, они находятся тоже в тяжелом состоянии. Будет апелляция. Женщины за решеткой при том, что человек, их обвинивший, просил не давать им сроки», — заявил Попов.


Симоньян назвала зверством запрошенный срок для Баязитовой


Главный редактор RT Маргарита Симоньян прежде прокомментировала инициативу прокурора, который запросил для журналистки Баязитовой 14 лет лишения свободы. Симонян назвала такую меру зверством и добавила, что  Баязитова —  «Голунов дубль два». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Баязитова намерена обжаловать приговор по делу о вымогательстве

 
Хотел бы отведать «человечину»: за что владелец сети «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск
Хотел бы отведать «человечину»: за что владелец сети «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск

Осужденная журналистка Александра Баязитова заявила, что намерена обжаловать приговор суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash». По информации портала, фигурантка назвала приговор «оправдательным», так как суд назначил минимальный срок заключения.

Несмотря на это, сторона защиты Баязитовой намерена подать апелляцию.

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Волоколамские долголеты научились делать мыло своими руками
27 ноября 2023, 16:28

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Около 20 человек посетили мастер-класс по созданию мыла ручной работы, который прошёл в Волоколамской городской библиотеке Многие бабушки- участницы проекта «Активное долголетие» взяли с собой внучек, которые тоже активно участвовали в занятиях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Среди учеников были и мужчины, которые создали несколько кусочков ароматного мыла. Как оказалось, ради мастер-класса они отменили поездку на рыбалку.
«Наши ученики создали разные вариации мыла. Для этого они смешивали красители, добавляли блёстки и использовали разные виды форм. Многие интересовались технологией, задавали вопросы, как сделать мыло в домашних условиях», – рассказала преподаватель мастер-класса Ольга Кривозубова.
Отмечается, что пенсионеры делали мыло разных расцветок, форм и размеров. Участники «Активного долголетия» рассказали, что планируют подарить мыло родным. 
 
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#волоколамск
#активное долголетие
#пенсионеры
#мастер-класс
#подмосковье
#московская область
#библиотека
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Синоптик Ильин: «Первый день декабря будет мягкий»
27 ноября 2023, 16:22

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что к концу этой недели снегопадов, по крайней мере сильных, в Москве не ожидается. А начало декабря будет мягким.
При этом сегодня, отметил он, будет снег с дождём.

«Образуется корочка, достаточно сложная дорожная обстановка установится. К концу недели особых снегопадов ждать не стоит. В первый день зимы морозы ещё окрепнут. Первый день декабря будет мягкий, хороший зимний день, с небольшим снегом», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

А тем временем сообщается, что пустыня Сахара уменьшается. Как пишут argumenti.ru, пустыня начала сокращаться и зеленеть благодаря увеличению в атмосфере углекислого газа, который способствует развитию растений.

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«ДеТВора» из Волоколамска стала лучшим школьным телевидением Подмосковья
27 ноября 2023, 16:19

Ученики Волоколамской школы №3 рассказали, как создали своё телевидение под названием «ДеТВора». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Работу школьного телевидения начала организовывать советник директора по воспитанию Юлия Юртова. Ребята с энтузиазмом откликнулись на эту идею, и за первый год работы добились звания лучшего школьного телевидения в Московской области.
«Меня на школьное телевидение привёл одноклассник. Мне понравилось, и я стала работать. Мне нравится общаться с людьми и делать что-то полезное для общества», – рассказала семиклассница Маргарита Тимченко.  
В прошлом году «ДеТВора» приняла участие в медиабитве школьных пабликов и получила диплом победителя в одной из номинаций. 
«Для этого нужно было в течение семи дней выкладывать интервью, репортажи, статьи, подкасты и другое. Среди работ «ДеТВоры» был репортаж, посвящённый Дню Победы. Его ребята сделали вместе с одной из школ острова Шикотан Сахалинской области», – поделилась Юртова.
Школьное телевидение уже не раз выходило на связь с другими школами в разных регионах России. Ребята выпускают ролики к праздникам, транслируют новости учебного заведения. Они проводили интервью с космонавтами, сотрудниками администрации Волоколамского городского округа и другими интересными людьми. Школьники планируют продолжать деятельность, как минимум, до окончания своего обучения.

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#волоколамск
#дети
#школа
#школьники
#телевидение
#подмосковье
#московская область
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Депутат Фёдоров: Надо повысить вычет на детей работающим супругам участников СВО
27 ноября 2023, 15:58

Фото: istockphoto.com/hirun

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой увеличить налоговые вычеты на детей для супругов участников спецоперации на Украине.
Сейчас, по заверениям депутата, супруги участников СВО, совмещающие работу с самостоятельным воспитанием детей, имеют налоговые вычеты при уплате с заработной платы на равных условиях с остальными гражданами. В целях помощи таким гражданам депутат предложил соответствующие меры.

«В целях поддержки участников СВО, на иждивении у которых находятся супруги, которые совмещают воспитание детей с трудовой деятельностью, прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности десятикратного увеличения сумм налоговых вычетов на детей для работающих супругов военнослужащих на весь период участия последних в Специальной военной операции на Украине», — приводит RT текст обращения депутата.

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В Волоколамске начал работать новый объект бытового обслуживания
27 ноября 2023, 15:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Новая организация бытового обслуживания населения начала работать в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Для жителей начала работать новая организация, которая специализируется на на профессиональной химчистке одежды и обуви, бытового текстиля, а также на оказании услуг прачечной и профессиональной влажной чистки изделий из текстильных материалов.

Предприятие открыла предприниматель Анна Токарева. На встрече с первым замглавой Иваном Абрамовым она рассказала  о деятельности своего объекта бытового обслуживания подробнее. Анна отметила, что в новой организации осуществляется бесплатный сервис выездного обслуживания — приём и доставка заказа на дом. 

Стоит отметить, что для пенсионеров и многодетных семей у Анны предусмотрены специальные скидки.

Кроме первый замглавы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов рассказал начинающему предпринимателю о существующих мерах государственной поддержки малого среднего предпринимательства, которыми она может воспользоваться.

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#скидки
#доставка
#волоколамск
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Завершается голосование за самые значимые достижения Московской области
27 ноября 2023, 15:45

Фото: Istockphoto / hirun

Уже более 9 млн россиян приняли участие в опросе о самых значимых достижениях регионов. Проголосовать за наиболее весомые достижения Подмосковья можно до 30 ноября. Затем проект Достижения.рф подведёт итоги, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Подмосковье представляют 10 лучших достижений, среди которых школьный технопарк на базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном; Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре; завод «Метровагонмаш» в Мытищах, Центр геномной селекции «Мираторг» в Домодедове; одна из лучших систем родовспоможения в России.  

На сегодня по результатам голосования в числе лидеров – Технопарк на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. За него отдали голоса более 1,2 млн человек. 

Проголосовать за главные достижения Московской области можно по ссылке.  Как пояснили в пресс-службе, цель проекта Достижения.рф – рассказать об успехах регионов, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим, культурным потенциалом страны.
 
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#голосование
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«Не как остальные москвичи»: Песков рассказал, как Путин добрался до работы в Кремль
Песков: Путин добрался до работы в Кремля еще до снегопада
27 ноября 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прибыл на работу в Кремль еще до снегопада, поэтому он доехал легче, чем другие москвичи. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства добрался до работы утром 27 ноября.
«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно не скажу, но, по-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», - рассказал Песков.

Он также отметил, что в России зима наступает каждый год, и в это время идет снег. Таким образом, по словам Пескова, ничего необычного не произошло.

При этом пресс-секретарь президента не назвал время, когда именно глава государства прибыл в Кремль, объяснив, что информация о передвижении Путина не предназначена для публичного обсуждения.

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В РЖД сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье
27 ноября 2023, 15:09

Фото: iStock/denisgo

Российские железные дороги (РЖД) сообщили о восстановлении движения поездов на Черноморском побережье.
«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги», - отмечено в сообщении компании. 

В то же время, 27 пассажирских поездов дальнего следования всё еще задерживаются. В РЖД заявили, что пассажирам тех составов, которые задержались более чем на четыре часа, выдали продуктовые наборы и воду. 

Железнодорожная компания создала оперативный штаб, призванный ликвидировать последствия обрушившейся на Россию стихии.

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