IT-специалист Симачёва: Легче всего перейти в IT математикам и экономистам

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IT-специалист Лада Симачёва заявила, что легче всего перейти в IT-сферу людям, имеющим техническое образование. К ним она отнесла математиков, физиков и экономистов.
«Проще всего будет специалистам, чьё образование связано с точными науками: математикой, физикой, экономикой. Но это не значит, что гуманитарии не могут перейти в IT. Скорее людям с гуманитарным складом ума потребуется вкладывать больше усилий в освоение новых знаний», — отметила в беседе с RT Симачёва.
Кроме того, по её словам, не сложно освоиться в такой сфере будет маркетологам.
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