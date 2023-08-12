Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться

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В Италии 64-летний банкир дождался свадьбы и отказал невесте в присутствии двухсот гостей. Таким образом он отомстил своей возлюбленной за недавнюю измену, о которой узнал.
Униженная и расстроенная женщина покинула сорвавшееся мероприятие в слезах. Она готовит судебный иск против банкира, который опозорил ее. Она также жалуется, что над ней теперь смеется вся Италия, а люди на улице показывают на нее пальцем.
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Александр Бойцов