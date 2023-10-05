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Итальянский бренд Campari запретит сторонний импорт алкоголя в РФ

05 октября 2023, 09:24
Фото: istockphoto/photo-lime

Фото: istockphoto/photo-lime

Итальянская Campari приняла решение запретить параллельный импорт Aperol в Россию.
«Коммерсантъ» пишет, что итальянская компания Campari Group обратилась в суд с иском к российскому дистрибутора «Мастер-Трейд». Правообладатель бренда Aperol намерен добиваться запрета на ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol.

В поданном в Арбитражный суд Ростовской области иске компания требует принять обеспечительные меры и наложить запрет на выпуск товара в России. Заседание по делу пройдёт 30 октября


Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для продолживших работу в России компаний нормальны попытки «защитить территорию и не допустить бесконтрольный импорт их напитков.

Так как Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, тем, кто ввозит его в Россию будет сложно доказать правомерность действий, отметил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Компания Campari Group (Gruppo Campari) появилась в Милане в 1860 году. Концерн - шестой в мире производитель премиального алкоголя с брендами. Кроме аперитива Aperol, выпускает биттер Campari, вермут Cinzano, виски Glen Grant, игристое вино Mondoro, Cinzano. Всего в портфеле компании числится около 40 брендов.

После начала СВО Campari сообщила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. За первое полугодие 2023 года «Кампари Рус» доставила в Россию 3,12 млн литров алкоголя против 3,58 млн литров в аналогичном периоде 2022 года. Выручка компании возросла на 20,9%, достигнув 7,5 млрд рублей.

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#алкоголь
#импорт
#россия
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В российских школах не хватает учителей по двум предметам
05 октября 2023, 09:47

Фото: istock/Smederevac

В 40% российских школ требуются педагоги.
Об этом «Известиям» сообщили в общественном движении «Народный фронт». Наиболее востребованными являются учителя математики и физики.
 
Эксперт «Народного фронта» Дмитрий Цвич сообщил, что исследования Народного фронта показывают, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем». Необходимо принимать меры, которые позволят  увеличить число учителей математики и физики.
 
Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что «формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии». Также в государственные педвузы подано 385 тысяч заявлений от абитуриентов. Это на 33% выше показателя 2022 года.
 
Всего по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы, среди которых бакалавриат, специалитет, магистратура, подано более 900 тысяч заявлений.

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#школа
#учителя
#учитель
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Популярные агрегаторы такси пользуются лазейкой в новом законе о такси
05 октября 2023, 09:14

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Агрегаторы такси нашли способ приспособиться к требованиям нового закона, регулирующего отрасль.
«Известия» пишут, что закон в силу 1 сентября. Он требует, чтобы все водители имели разрешение на работу в такси. Правда, обзавестись документами успели далеко не все. Это привело к тому, что водителей на линиях стало меньше, а также выросли цены на перевозки.
 
Таксопарки нашли выход из сложившейся ситуации. Чтобы сдерживать цены и не терять клиентов, они вместо услуги такси стали пользоваться услугой аренды автомобиля с экипажем. Таким образом вместо договора публичной оферты перешли на договор фрахтования. Такая услуга в некоторых случаях стоит в 2 раза дешевле. Привлекать к ней можно и водителей, не имеющих разрешения на работу в такси.
 
В пресс-службе «Яндекса» ответили, что компания не меняла тип договоров с водителями и партнерами. В компании отрицают переход на новый формат работы. Компания «Максим» работу по новым типам договоров подтвердила.

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#такси
#закон
#водители
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Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах
05 октября 2023, 08:31

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах.
Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, пишет «Лента.Ру».Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.

Ранее внесённый в Госдуму законопроект о выплатах 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак жителям России до 35 лет Буцкая сочла интересным, но к нему есть вопросы.
 
«Многие регионы на своем уровне ввели такую меру поддержки, и эта сумма где-то даже намного больше, не 10, а 50 тысяч рублей. Не думаю, что молодожены будут рады, если сумму уменьшат до 10 тысяч рублей», —считает Татьяна Буцкая.
Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру.
 
«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, 5 тысяч, а еще 5, условно, доплачивает государство», — рассказала депутат Татьяна Буцкая.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.

По словам Буцкой, садики и продленка заканчивают работу, когда заканчивают работать родители, а порой и раньше.

«Здесь точно надо находить какой-то выход. Один из вариантов — продлевать работу детских садов на час. Здесь нужно понимать, что заработная плата воспитателей рассчитывается из количества часов. Поэтому в этом случае потребуются дополнительное финансирование либо отдельные группы, для чего тоже нужны деньги», — прокомментировала ситуацию Татьяна Буцкая.
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#дети
#родители
#детские сады
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На Украине представили проект «ужесточения демократии»
Киев представил проект «ужесточения демократии», включающий реформы до 2027 года
05 октября 2023, 08:01

Фото: istock / Andrii Yalanskyi

Кабинет Министров Украины представил текст проекта «ужесточения демократии» для разработки дорожной карты реформ в государстве. Принятие этих реформ должно закончится завершиться к 2027 году. О начале реформ объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит украинское издание «Зеркало недели».
Сообщается, что правительство Украины представило концепт усиления демократии после давление со стороны Америки.

«Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам <…> и составляет основу для укрепления национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств», – пишут в материале издания.
В данной концепции много громких заявлений, но в итоге сводится она к приведению судебной системы к западным странам-образцам, а также к суровым мерам для любых проявлений демократических волеизъявлений.

Данные реформы являются необходимыми для Украины — требования по их проведению выдвинуты ЕС и Америкой. Евросоюз готов принять Киев в свои ряды, только если эти реформы пройдут успешно.

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В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы
#правительство
#данные
#министр
#меры
#ес
#евросоюз
#киев
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В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина
В Канаде извинились за награждение высшим орденом эсэсовца Саварина в 1987 году
05 октября 2023, 07:25

Фото: istock / Gabriel Shakour

Канадский генерал-губернатор Мэри Саймон извинилась за присуждение эсэсовцу Питеру Саварину высшей награде в государстве — Ордену Канады. Об этом заявила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре в эфире телеканала CTV News, сообщает РИА Новости.

«Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение», — заявила представитель.
По информации CTV News, Саварин занимал должность ректора в Альбертском университете, а также был лидером «Всемирного конгресса украинцев». На портале учебного учреждения в его биографии отмечают заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде. Основанный в 1908 году, университет Альберты считается одним из передовых учебных заведений Канады. 

Кроме того, Саварин служил в дивизии СС «Галичина», как и недавно скандально прославившийся Ярослав Хунка.

Ранее сообщалось, что члены дивизии СС «Галичина» финансировали Альбертский университет Канады, в котором существовал недавно закрывшийся образовательный фонд имени украинского нациста Ярослава Хунки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#университет
#фонд
#скандал
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В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ
«Известия»: В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ
05 октября 2023, 05:46

Фото: iStock/seb_ra

Поставщикам воды, электричества, воды, а также управляющим компаниям в России станет проще судиться с должниками. Об этом пишут «Известия».
Первый зампредседателя комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев обратил внимание на то, что предприятия в сфере ЖКХ при обращении в суд должны уплачивать госпошлину за подачу иска.

Депутат уверен, что такое правило необоснованно, так как подобные исковые заявления подаются с целью взыскания задолженности с лиц, уклоняющихся от оплаты услуг, влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ.

В публикации говорится, что 5 октября в Госдуму внесут законопроект об освобождении управляющих компаний от оплаты госпошлин за подачу таких исков. Данная мера должна снизить финансовую нагрузку для сферы ЖКХ, а также избавить судебную систему от лишних процессуальных действий.

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#жкх
#суд
#законопроект
#предприятия
#депутат
#рф
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Пользователи умных устройств Xiaomi в РФ массово жалуются на сбои в их работе
05 октября 2023, 02:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российские владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на отказывающиеся работать электронные устройства, пишет ТАСС. Согласно сообщениям пользователей, около 20:00 4 октября сервера Xiaomi дали сбой, из-за чего устройства китайского производителя на территории России и Белоруссии перестали работать. На неработающие пылесосы, лампочки, камеры видеонаблюдения массово жалуются жители Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Минска, Перми, Луганска и Санкт-Петербурга.
Как убедился корреспондент ТАСС, приложение Mi Home, предназначенное для управления девайсами умного дома, также работает некорректно, не позволяя войти в аккаунт.

В российском представительстве Xiaomi подтвердили информацию о сбое и пообещали быстро решить проблему, пишет телеграм-канал Mash.

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Е1: Травмпункты в регионах сокращают время работы из-за нехватки врачей
05 октября 2023, 00:46

Фото: iStock/Sviatlana_Lazarenka

Травмпункты в российских регионах вынуждены сокращать время работы из-за нехватки врачей. В Екатеринбурге несколько пунктов оказания медицинской помощи, которые должны работать круглосуточно, стали закрываться после обеда и ввели нерабочие дни, пишет местный портал E1.
Главный травматолог Свердловской области Игорь Шлыков назвал проблемы травмпунктов временными и связал их с сезоном ОРВИ. Однако он признал серьезный кадровый дефицит работников в нескольких больницах. Аналогичные трудности есть и в других регионах.

«Ситуация примерно одинаковая по всем направлениям: где тонко, там и рвется. Сейчас возникла проблема с травмпунктами, но хронические проблемы есть со скорой помощью, с участковой службой», — говорит сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

К 2030 году положение с медицинскими кадрами может стать катастрофическим. Об этом сообщило издание «Аргументы недели». По мнению экспертов, на данный момент в России не хватает около 30 тысяч врачей и около 50 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Особенно сильно это ощущается в российских регионах, прежде всего в сельской местности и небольших городских поселениях, где люди вынуждены записываться на прием к узким специалистам за несколько недель, а то и месяцев.

Отмечается, что одна из причин острой нехватки медиков — это массовый отток кадров, в том числе из государственных и муниципальных медучреждений. Для улучшения ситуации Минздрав РФ предлагает привлекать к исполнению части обязанности врачей медсестер.

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#регионы
#россия
#врачи
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5 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день, приметы
05 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Пятого октября в России и мире отмечается сразу несколько праздников. Редакция «Радио 1» расскажет, кто в этот день отмечает профессиональный праздник, какие приметы существуют и кто празднует именины.

Всемирный день учителя

 
День учителя отмечается во многих странах мира 5 октября. Торжество было учреждено ЮНЕСКО в 1994 году. Праздник создан для того, чтобы привлечь внимание к важности профессии педагога. В этот день ученики поздравляют своих преподавателей, выражают им слова благодарности и самостоятельно организуют классные часы, на которых исполняют тематические песни и читают стихи.
 

День работников уголовного розыска МВД РФ


                                                                                                                 Фото: iStock/z1b
 
Профессиональный праздник пятого октября отмечают сотрудники подразделений уголовного розыска. Оперуполномоченные полиции разыскивают не только преступников, но и людей пропавших без вести. В этот день принято поздравлять офицеров и гражданских служащих подразделений УГРО.
 

День Республики Адыгея   

 
В этом году Адыгея отмечает 32-ю годовщину со дня своего образования. Праздник учрежден законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем. В этот день в республике проводятся концерты, выставки, ярмарки. 
 

Международный день против проституции   


Пятого октября отмечается день борьбы с проституцией. В некоторых странах мира такая деятельность разрешена законом, однако значительное число государств выступают против торговли собственным телом. Праздник учрежден в 2002 году и является напоминаем о важности сохранения моральных ценностей и недопустимости унижения достоинства женщин.

 

Всемирный день Джеймса Бонда, День шикарного шпиона


                                                                                                                 Фото: iStock/cyano66
 
Джеймс Бонд является самым узнаваемым шпионом в мире. Свою известность разведчик получил после выхода в свет книги Яна Флеминга «Казино Рояль». Последующие романы легли в основы сюжетов фильмов о приключениях агента 007. В этот день любители фильмов о секретных миссиях шпионов пересматривают бестселлеры.

Иона и Фока (Листопадная) 


Православные христиане 5 октября чтят память мученика Фоку и пророка Иону. В народе этот день называют Листопадной. Согласно преданиям, в этот день начинались сильные ветра, которые сдували листву с деревьев.
Ветер считался дурной силой, которая могла принести хворь и неприятности. В этот день не принято открывать настежь окна и двери. Также нельзя есть рыбу и мясо, лениться и спать до обеда.

Именины: Прасковья, Кузьма, Вениамин, Александр

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