Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России

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Российский завод, производящий бытовую технику Candy, закроется из-за низкой прибыли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Российским юридическим лицом итальянского бренда бытовой техники Candy владеет китайский производитель Haier, который и принял решение о закрытии завода в Кирове. Это связано с падением выручки, которое наблюдалось с февраля 2022 года.
Стремительное сокращение прибыли компании связано с появлением на рынке более дешёвой продукции производителей из Китая и России.
Уточняется, что у предприятия два пути – банкротство или продажа по цене недвижимости.
Напомним, что бытовая техника Candy стояла на восьмом месте рейтинга по продажам в России холодильников и четвёртое место по продаже стиральных машин.
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Стремительное сокращение прибыли компании связано с появлением на рынке более дешёвой продукции производителей из Китая и России.
Напомним, что бытовая техника Candy стояла на восьмом месте рейтинга по продажам в России холодильников и четвёртое место по продаже стиральных машин.
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Анастасия Чинкова