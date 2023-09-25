Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России

Начало спецоперации на Украине

Когда закончится война на Украине

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Чем закончится СВО на Украине

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.Индийский астролог Пунит Нахата предсказал завершение конфликта на Украине в 2024 году. Он заявил, что летом 2024 года США утратят мировое господство, что будет способствовать восстановлению мира. Россия в 2024-2026 годах будет развиваться. Темпы роста страны создадут прочную базу на последующее десятилетие. Для США ближайшие годы станут неудачными.Астролог Светлана Драган уверена, что в 2024 году президент Украины Владимир Зеленский лишится своего поста и ему на смену придет новый правитель, который будет настроен по отношении к России менее воинственно и пойдет на переговоры. Конфликты будут продолжаться, но критическая фаза минует. Окончательный мир установится между Россией и Украиной через несколько лет.Павел Глоба подтвердил слова коллеги Светланы Драган и заявил, что конфликт завершится только тогда, когда власть на Украине сменится. Он также указал на временную заморозку конфликта, за которой последует возобновление военных действий в нескольких регионах Украины.По прогнозам астролога Александр Зараева, осенью 2023 тактика на линии фронта будет меняться обеими сторонами конфликта. После коридора затмений, который завершится в октябре, Украина и Россия могут приступить к переговорам. Он заявил, что в конце 2023 года и начале 2024 будет тормозиться движение поездов и самолетов. Он также заявил, что Богам нужны жертвы, чтобы пойти на примирение. В настоящее время – это люди разных национальностей, которые гибнут на СВО. Как только Боги будут готовы к сотрудничеству – противостояние прекратится.По словам астролога и экстрасенса Кажетты Ахметжановой, на скорое завершение конфликта надеяться не стоит. Она предсказала, что военные действия будут продолжаться почти два года, после чего Россия завершит конфликт, одержав в нем победу. Астролог отметила, что это произойдет в 2025 году.После окончания СВО для России наступит Золотой век. Люди станут жить лучше, чем до начала спецоперации. Она также предсказала страшный конец для действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Ахметжанова уверена, что от него захотят избавиться и инициатором станет немецкая сторона.

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