Итальянского врача оштрафовали на €27 000 из-за переработок в пандемию

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За время коронавирусных ограничений в отделении врача спасли более 8 000 пациентов с COVID-19.
Врача, который работал в одной из больниц итальянского Бари, оштрафовали на 27 тысяч евро. Он перерабатывал во время пандемии, пишет газета La Stampa в воскресенье, 22 октября.
Некоторые коллеги медика тоже получили штрафы в размере 10 тысяч евро. Сам Вито Прокаччи рассказал газете, что 2 года практически не виделся с близкими и жил в больнице, опасаясь заразить родственников.
Обращение врачей поступило на имя итальянского президента Серджо Маттареллы. После чего штрафные санкции приостановили.
При этом профессиональные объединения в Италии, а также медучреждения жалуются на дефицит кадров. Врачи и медсестры в массовом порядке уходят из медицины из-за тяжелых условий труда, длительных смен и низких зарплат.
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Некоторые коллеги медика тоже получили штрафы в размере 10 тысяч евро. Сам Вито Прокаччи рассказал газете, что 2 года практически не виделся с близкими и жил в больнице, опасаясь заразить родственников.
«Я почувствовал, что меня предала страна, которая раньше называла героем», – рассказывает врач.В контрольном ведомстве объяснили, что проверка была организована после жалоб независимых профсоюзных ассоциаций на врачей, которые накопили много часов переработки и не соблюдали смены.
Обращение врачей поступило на имя итальянского президента Серджо Маттареллы. После чего штрафные санкции приостановили.
При этом профессиональные объединения в Италии, а также медучреждения жалуются на дефицит кадров. Врачи и медсестры в массовом порядке уходят из медицины из-за тяжелых условий труда, длительных смен и низких зарплат.
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Мария Фирсова